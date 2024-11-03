馮素波開騷慶80大壽　自認機會製造者

藝人馮素波《峰波情未了》音樂會兼慶祝80大壽今晚假戲曲中心舉行，嘉賓有妹妹馮素雲、范明熙、張慧和曉華等人。古天樂媽媽和佘詩曼媽媽亦有現身台下支持，不過二人就沒有接受訪問。

馮素波表示今次演唱會以「峰波」命名是為了紀念爸爸馮峰，表示爸爸已經去逝20多年，現在只有思憶，直言今次不預備Encore，因為不玩個人主義，今次演唱會最重要是演出嘉賓，一班年輕人，主要想他們更上一層樓：「因為我都80歲啦，我有幾靚、有幾高、唱歌有幾叻，我自己知，我唱歌都唔為搵食啦。」她又提到今次是傳承音樂會，形容自己是機會製造者，唱歌是享受經歷，正如做好戲必須先做好人，所以一眾表演樂手都是以前一起打拼拍檔，希望今次演唱會大家都可以一齊享受歷程，就連嘉賓張慧以前都是自己的競爭對手，今次都受自己邀請專誠回港參與演出，笑言：「依家我哋唔使爭啦，風頭一定我出㗎啦，大家冇得妒忌，不過今次大家可以一齊享受共事過程。」

另外她又提到原本是構思一班幫手籌備今次演唱會的契仔契女在音樂會尾聲，齊齊上台為自己獻唱作結，但因為場地規定必須是歌手上台，不然收費會好高昂，所以她透露有意計劃明年在其他場地舉行演唱會「峰波情未了3.0」，屆時就是與一班契仔契女上台演出。