池田優奈 H奶維納斯

古羅馬神話中有一位女神叫維納斯（Venus），掌管愛情、美麗與性慾，於是有啲現代人會用「維納斯」嚟形容吸引力極強兼且能夠勾起男士情慾嘅女仔，池田優奈就係人辦之一！

身材似女神

喺日本藝能界發展嘅組合多不勝數，雖然唔係個個組合都能夠登上頂流，但就孕育出唔少樣靚身材正嘅寫真女優，好似出身於「Dream5」嘅大原優乃、來自「SUPER☆GiRLS」的淺川梨奈，而今日為大家介紹嘅池田優奈就係「ReverseTokyo」嘅前成員！今年28歲嘅優奈，相貌娟秀，眼神精靈，笑容甜美，好似鄰家大姐姐咁親切，但點都唔及得佢嗰副身材咁吸睛！唔知大家有冇見過知名畫作「維納斯的誕生」呢？話說畫中人嘅身材豐滿，肌膚白滑，而優奈嘅胴體就同呢位女神極為相似，所以有人稱阿妹為寫真界維納斯！

殺入體育界

池田優奈喺2019年加入美少女組合「ReverseTokyo」，本來諗住喺藝能界闖一番事業，殊不知出閘脫腳，呢個組合成立唔夠一年就無限期停止活動，好彩阿妹嘅身材夠吸引，憑住心口一對圓潤又富彈力嘅H奶，成功喺寫真界殺出一條血路，更加喺「Miss Young 2021」呢個選美活動中奪得冠軍！

除咗拍寫真，優奈亦嘗試喺唔同範疇發展，上年年尾參加咗「東京體育小姐」，結果獲得媒體PR獎，並得到東京體育呢家媒體安排出席同體育有關嘅公開活動，令曝光率大增，難怪人氣Keep得住之餘，近期仲有所上升添！

Profile

年齡：28歲

身高：5呎1吋

三圍：36H-25-36