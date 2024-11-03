《中年2》女團MISSY正式出道　宣布下月麥花臣開騷

無綫節目《中年好聲音2》的5位參賽者包括陳譽文（陳燕娜）、陳芊芸（陳蒨葶）、林思彤、王玥及陳俞霏近日宣布組成女團MISSY作正式出道，且宣布將於12月10日假麥花臣場館開騷。今午眾人於尖沙咀出席活動，吸引逾百粉絲到場打氣。

MISSY現身時，粉絲隨即歡呼尖叫，氣氛高漲。能夠成立女團，各隊員無比興奮，陳譽文即眼濕濕：「我們幾個由《中年好聲音》已經成為好朋友，關係就好似家人一樣。當初收到呢個可以出道嘅消息，更加可以同佢哋合作，真係好開心。」林思彤即拍拍陳譽文以示安慰，並補充道：「我們能夠夢想成真成功出道，首先要好感激公司嘅信任，同埋粉絲嘅支持。我們一定會繼續努力，做好每一個作品！」

當被問到演唱會的準備情況，王玥笑言見4位隊友還多過見自己的家人及朋友：「我們都非常珍惜今次可以踏上舞台嘅機會，最近已經好努力排舞練歌，希望到時可以將自己最好嘅一面展現給大家。」至於開騷時的彩蛋及驚喜，陳芊芸即故作神秘：「無論喺演唱會主題、歌單編排、舞台設計、造型、化妝，我們都費盡心思，希望俾到樂迷帶耳目一新嘅感覺，或者仲有特別嘉賓登場㗎。」 講到新歌《Flow With Us》，陳俞霏謂：「我們都密鑼緊鼓預備推出㗎嘞，今次新歌由我作曲及監製，係我最認真做嘅一首歌，希望大家會喜歡最後嘅製成品啦。」