王心凌唱得4首歌離場捱轟　唱片公司發聲明證跟足合約

「甜心教主」王心凌憑內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》人氣急升，廣告、商演接不停，不過，日前，她亮相內地音樂節活動，網路上瘋傳出一張歌單，指王心凌將會獻唱10首歌曲，但事實並非如此，王心凌於現場只唱了4首歌，便跟粉絲們道謝及離場，令一直誤信王心凌會唱10首歌的歌迷、粉絲鼓譟，紛紛要求主辦單位退票。

不少王心凌的歌迷事後受訪，指王心凌不止歌曲不多，就大會拍攝之鏡頭亦很少，令現場大螢幕的畫面幾乎都是歌迷們，令他們大感不快，有些粉絲還指是從網路上看到王心凌的歌單才來捧場，並從下午3點一直守到晚上9點，直指主辦單位的安排令他們十分失望。

對於歌迷的不滿，王心凌所屬的唱片公司回應，指王心凌昨晚（2/11）參與之音樂活動，是按照與主辦方的安排，合約寫明上台演唱4首歌曲。現有不實網上消息指「王心凌提前退場」，在此唱片公司嚴正聲明：「王心凌每一次演出均按合約簽訂演唱數量，且在演出時會確保嚴格按照合約內容執行。王心凌每一次演出都會盡最大努力，努力呈現出最好的演出狀態。」力辯王心凌並無退場，一切均依合約去做。

唱片公司還重申，對於網上傳出各種負面指控表示不解與憤怒。並將對惡意放大、曲解相關信息的人士會進行搜證，對重大誹謗均會採取法律行動，並指音樂節活動主辦方亦應出來回應，以消除此次惡意事件對王心凌的負面影響。