【是日通勝】

農曆十月初四

甲辰年 甲戌月 壬申日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：上午7時至9時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：動土、會友、開市

忌：嫁娶、安床、開渠

幸運方向：坐南向北

幸運數字：42、11、49

幸運顏色：藍色、黑色

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：財運上升，投資嘗到甜頭，不妨乘勝追擊。

金牛座：事業上有明顯進步，沒有甚麼問題難倒你。

雙子座：血汗錢不易賺，要有勞而無功的心理準備。

巨蟹座：抽空接觸一些財務知識，可獲得投資靈感。

獅子座：運勢提升，求職者易覓得自己喜歡的工作。

處女座：沒必要的比較可免則免，煩惱會離你而去。

天秤座：努力維繫人際關係，有困難才不覺得孤立。

天蠍座：工作表現受肯定，宜繼續努力，不要自滿。

人馬座：事業有少許進步，應專注工作，切勿分心。

山羊座：事業遇阻力，財運呈跌勢，士氣受到打擊。

水瓶座：跟身邊人保持溝通，避免小誤會變大衝突。

雙魚座：錢財乃身外物，太計較得失對健康冇好處。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）雞 事業旺

（跌）虎 易破財

鼠：做事有周詳計劃，有望得到上司認可。

牛：運勢下降，容易被工作弄得頭昏腦脹。

虎：是日沖煞，財運欠佳，事業發展受阻。

兔：對自身能力有懷疑，工作表現打折扣。

龍：事業與財運皆上升，今天宜專注工作。

蛇：有望遇見命中注定的人，要好好珍惜。

馬：處理感情問題要冷靜，切勿意氣用事。

羊：腦筋轉數快，能有序地解決大小難題。

猴：健康存隱憂，垃圾食物還是少吃為妙。

雞：事業獲貴人關照，但仍需要努力工作。

狗：免疫力下降，身體易生病，提防着涼。

豬：冷戰傷感情，不應為了面子迴避溝通。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

性格決定一個人的命

好快又到2025年蛇年，收到電視台通知準備攝製賀年風水節目，監製因急需開會問我今次會講甚麼內容，本身很少用12生肖論運程，而對方就是喜歡我的論運程方法夠生活化和貼地。其實不是我創作，而是從先輩搜集回來，再實戰分析，並應用到日常生活中，具科學性和有比對性。

今次內容中有一節論述人的性格怎樣改運，性格即格局，也是未來的結局，起步錯了，當日後養成習慣便難以自拔。俗語有云：一個人始於顏值，陷於才華，忠於人品。人品就是一個人一生的通行證，最好的名片，人品好的人，表裏如一，坦坦蕩蕩，不玩手段。人活一世，草木一秋，做人可以精明，但不要壞心眼，過河拆橋之事不可為，沒有人願意和那些髒兮兮的人交往。這類人的行為對別人從不尊重，假情假義，他們身上還有很多令人討厭的習慣。今天你有數十億家財，也比不上擁有尊貴的氣質，氣質是你最重要的價值，相由心生，不論你穿着甚麼衣服，都沒有高尚的品格。你開始怎樣成長，就會不知不覺養成甚麼習慣。身邊有真實案例，有些人已擁有億萬家財，吃不知幾代也吃不完，又有一定知名度，為甚麼不停出錢在電台、報刋上吹噓自己的作品，說自己那麼威，目的為甚麼？坊間不乏真正有料的前輩，都是靠口碑互傳，不會不停跳出來刷存在感的。