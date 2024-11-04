娛圈單打︱德島風光明媚　難敵索女福利

大台旅遊節目《自駕德島》首播，黎諾懿以自駕遊形式帶領郭珮文（Juliana）及陳懿德暢遊四國德島，吃喝玩樂當然唔少得，不過龍蝦刺身，Sake牛油燒蠔全部都唔係重點，觀眾們成晚都係等兩位索女浸溫泉派福利，特別係Juliana心口開窿比堅尼，吸睛度爆燈。

Juliana天生「大騎樓」，初出道時被標籤波大冇腦，男人老狗固然流晒口水，不少女性當正佢係邪花勁藐，可幸一路走來，只見佢默默耕耘，貫徹無添加傻更更性格、喜感十足天然呆，逐漸又挽回女觀眾歡心。

節目內Juliana化身「Ju博士」解釋「世界3大漩渦」之稱的鳴門漩渦成因，唔少網民都大讚Juliana呢次「講好多嘢呀」，最過癮係佢食食吓飯突然翻眼「師傅到」咁，真係令人笑爆嘴，難怪黎諾懿都大讚佢有綜藝感，「將最真一面畀人睇，唔係裝出來。」

雖然德德今次被搶晒鏡，佢一啲都唔介意，仲自爆深明同「咪神」硬撞硬實死無生，事前努力減肥8磅「應戰」，正所謂機會係留畀有準備嘅人，果然叻女。

講番德德，伊人畢業於中大新聞及傳理系，假假哋都算係文科生神科，有智慧、有美貌、有家底，本來已經係人生勝利組，難得佢無偶包、工作表現認真搏殺，睇佢同Juliana喺《福祿壽訓練學院》扮人肉獎座，完全做到「襟鬧爛做冇詐型」。

正如黎諾懿評價二人「一個係賽車跑味重，一個係電動車有實用性，型號唔同。」用字精準、見解獨到，黎監製即係黎監製，並非浪得虛名，希望大台高層都收到，畀多啲機會兩位靚女好好發揮。