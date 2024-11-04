白鹿成雜誌寵兒力壓眾花旦　被師姐吳謹言搶女一不忿離巢？

內地「新4大花旦」之一的白鹿名利雙收，被指有蓋過「神仙姐姐」劉亦菲之勢。不過風光背後存暗湧，有指她和經理人于正就續約問題拉鋸中，而她之所以不肯動筆，似乎與被師姐吳謹言強搶女一角色有關。

現年30歲的內地女星白鹿近年劇接劇，她顏值與身材兼備，頻頻成為時尚雜誌的封面女郎，兩年內身穿14套高定服裝為雜誌進行拍攝，被指打破眾多一線女星劉亦菲、章子怡、楊紫、迪麗熱巴和趙露思的紀錄。名氣如此高企的她自然賺到盆滿缽滿，日前更被拍得駕駛逾320萬港元的名車出入。

不過近日傳出白鹿的事業將面臨大考驗，有指她不想跟經理人于正的公司續約，而導火線是于正將原本屬於她的《墨雨雲間》女一角色，當作利誘大師姐吳謹言續約的條件，結果劇集大爆，更令人氣一度跌落谷底的吳謹言「起死回生」，白鹿眼見就這樣錯失一次再創事業頂峰的機會，自然心有不甘，不願再為于正效力吸金。

翅膀硬 無懼高飛

有網友曾就白鹿續約一事追問于正，而獲得的回覆則模棱兩可：「哈哈哈哈哈哈哈哈哈反正不能如你意，我要笑死了。」又透露吳謹言及另一旗下男神許凱已續約。有業內人士指出以于正的性格，如白鹿續約必定會大肆宣揚，不過就算白鹿離開娘家也不愁出路，皆因拍劇多年已獲強大資源，而日前她以代言人身份到泰國出席活動時，還獲大批粉絲接機，可見其人氣已經遍及東南亞。