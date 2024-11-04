裕美發火非同小可　鬧爆林作係「杏加橙」

藝人林作日前在社交網公開力數帶阿媽往日本度假的女友裕美，又呻兩人難敵7年之癢，似暗示面臨分手。而在日本風流快活玩足18日的裕美，終於在2號晚放完假返港，不過她甫落機就在社交網爆粗鬧林作，指「遲到王」兼「機心男」的他是「『忍』樣」及「杏加橙」，其惡行令她反白眼反到天花板。

裕美在片中發火，不滿拍拖7年的林作破天荒肯接她機是另有目的：「識咗林作咁耐，佢係第一次嚟接我機，但我足足等咗佢半個鐘頭，多謝。至於佢點解嚟接我機咁好啦，係因為佢想我一落機就陪佢去一個Ball，而且嗰個位（指Ball）係東涌，所以先嚟接我，你估佢真係咁好死嚟接我車我返屋企咩，有原因先咁好死㗎咋。」

而另一樣令裕美不得不爆粗鬧林作是「杏加橙」的原因是，男友累她在街上呆等半個鐘不特止，更足足遲夠45分鐘，所以當她看見男友的車慢慢駛近時，不但沒有開心的感覺，只有咬牙切齒的憎恨感，她說：「啊，個（忍）樣到喇。」

企到腳都跛的裕美終於上到車，仍然心火盛的她全程黑面及冷笑以示不滿，就算換了晚裝和林作入Ball場，男友再運用其三寸不爛之舌狂氹她，依然未能撲滅她的「怒火」，見兩人幾張合影中，林作笑到見牙唔見眼，但其身邊的裕美「殺氣騰騰」，翹住雙手，不是露出嘴藐樣，就是不屑的反白眼，而唯一一張沒有黑面的合照，就是裕美顧住調自影時間，烏向鏡頭露出事業的蝦碌照。

豈料激氣事仲有下集大結局，鏡頭一轉就見裕美在強勁的音樂下揸車，她再「控訴」男友使到她盡：「林作想我陪佢去Ball原因係佢飲酒後，需要我做司機。」有網友讚她肯不停被男友，不愧為最佳女友，不過亦有網友指林作都錫她，因為飲酒後，仍然記得幫她拍片。