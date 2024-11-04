東方日報C1：歌迷怒極「撕票」　Anson Lo出冧招撲火

男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）聯同一班歌手前晚於西九文化區開騷，開騷前卻鬧出不愉快事件！有不少觀眾呻前日早上6時已要開始排隊，中午期間又要暴曬，有網民更掟出「撕票」相決定罷睇！而於一片怨聲中開騷的Anson Lo，為「撲火」出盡渾身解數冧歌迷，相當識做！

Anson Lo、女團COLLAR、歌手魏浚笙及周殷廷等前晚為《西九音樂節》任嘉賓，大唱勁歌。由於戶外騷不設劃位，不少粉絲清晨便在場外排隊，有觀眾於社交平台大鬧安排混亂，等候期間只能離開1小時，其餘時間都要在戶外暴曬等候，覺得被利用當上人肉布景板，為一班歌手造勢，直指「出了錢仲要如此辛苦」，大呼唔抵，有人更甫出一堆撕爛了的門票，指寧願「棄騷」，怨聲沖天！

而清晨6時開始排隊並堅持到入場的觀眾，前後等足14小時，終於開騷。MIRROR人氣成員Anson Lo壓軸出場，即施展渾身解數氹觀眾，共演唱10首曲目，「賣大包」儼如個人迷你騷一樣，台上他落力跳唱勁爆汗，白色西裝衣領不慎沾了妝容，亦無礙其投入度。此外，Anson Lo還跟現場的「神徒」（粉絲暱稱）有不少互動，除了刻意大力飲水發出「咕嚕咕嚕」聲，派心心、送飛吻外，更施冧功大叫「神徒BB們」，令粉絲開心到尖叫。他受訪時指綵排時陽光猛烈，想到粉絲為撲飛睇其演出要排隊輪籌很辛苦，故突然想叫大家做BB，又指下次可能會叫「BB豬」，只為希望大家都開心。

提到組合將出席叱咤記者會，隊友姜濤的粉絲團「姜糖」提早半個月在該處紮營霸位一事，Anson Lo表示：「佢啲粉絲都辛苦，任何粉絲要霸位都辛苦同痛苦，但會尊重，希望所有霸位嘅粉絲能夠互相照應，有伴好啲，同埋要帶定糧水。（覺得太早去排？）係太辛苦，不過都係自己嘅選擇。（知唔知影響到其他人而遭到投訴？）我哋出道第6年，成日都會收到投訴，雖然唔關事，但都會講唔好意思，無論任何原因。」

魏浚笙首次Live唱快歌

對於早前與藝人KC打招呼，疑遭不禮貌對待，Anson Lo大方表示沒有刻意去了解事件：「唔覺得佢無禮，純打招呼，佢有輕鬆同我點頭，之後冇見過，因為工作上好少接觸。」另外，他又澄清從未接拍喪屍西片《重慶大廈》，透露曾經去試鏡，但之後沒有下文。

另外，同為音樂節演出的嘉賓魏浚笙（Jeffrey）和周殷廷，首次同台合唱，Jeffrey更是首次現場唱快歌，他指因不少朋友指他經常唱慢歌，嫌他「好悶」，故嘗試不同曲風，亦有開始練跳舞。

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