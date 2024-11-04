KC完騷後即走疑避答偷食傳聞　香胤宅Tsoul自救形象

《全民造星V》出身的香胤宅（Lyman）與Tsoul及近期被傳偷食兼藐Anson Lo的KC昨晚（3日）在西九表演跳舞，負面緋聞纏身的KC完騷後即走，未有影相及接受傳媒採訪。

Lyman與Tsoul受訪時透露為今次表演籌備了近兩個月，Tsoul之前右腳拗柴傷了3條韌帶，今次更是負傷上陣演出。兩人表示他們現時一齊上戲劇課，他們希能將兩人的專長街舞及劇場融合演出，並以為踏上演藝學院為目標。

Tsoul跟KC之前組成限定跳舞組合，問到會否擔心因拍檔的負面新聞而影響發展？Tsoul表示：「唔會有影響，佢感情事我唔清楚，係兩個人嘅事，你問都唔會亂講。（傳佢偷食，係三個人嘅事。）係咩，我唔知。（你冇問佢？）我有慰問佢情緒狀態，畀啲時間佢。（佢情緒有冇受影響？）我同佢排舞同交談時佢係正常，感情事唔知。」問到會否覺得對方藐Anson Lo無禮貌？目擊事件經過的他解釋：「其實佢哋兩個眼神有交流，佢哋識咗好耐。（會唔會覺得搞到佢形象好差？）我唔評論，我唔係佢，我唔敢亂講嘢。」至於Lyman被問到跟KC是否相熟時，他聞言即說：「唔熟，我哋真係少見面，我同佢係拉丁舞同現代舞嘅距離。（你哋唔係同KC一齊上戲劇課？）唔係，佢冇上堂。」Tsoul指是兩人主動向要求公司上戲劇課，問到兩人會否預KC一齊踏演藝學院表演？Lyman直言：「我問吓佢想唔想做先。」講到有傳KC被公司雪藏，Tsoul代為否認：「公司冇雪藏呢樣嘢，公司冇雪櫃。」