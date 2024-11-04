80/20飲食法則　遵守比例健康瘦

踏入冬季，聖誕節、除夕、過年等一連串大餐聚會接踵而來，在熱鬧的氛圍下也容易不知不覺地吃多了，如果想在大餐後保持身形，但又不想執行嚴格的飲食控制，則可以試試大熱的「80/20法則」，方法具彈性，不需完全戒掉美食的情況下，也能維持身材。

「80/20法則」是由經濟學家Pareto提出，代表利用20%的變因控制80%的局面，此道理同樣可以應用在飲食上，即是80%時間吃富含營養素的食物，烹調上避免高溫油炸，並以原型食物為主；另外20%就可以吃喜歡的食物獎勵自己，例如高糖高脂的食物。此法則同樣適用於朋友間的聚會，可照樣吃炸雞薄餅，只需要於其他日子吃得健康、高營養，好好戒口便可，就能在享受美食和健康飲食之間取得平衡，同時也不需要過於計算熱量。

不過由於此方法極具彈性，而且沒有明確的欺騙日（Cheat Day），很多人難以分配好80%和20%的食物分量，或者享受邪惡美食的頻率，容易一不留神就吃超過20%的限制。因此，有人會安排在周末時間放縱一下，亦有人計劃每三日一次滿足口腹之欲。此外，亦可以記錄每天吃的東西，監督自己避免吃得太過放肆。這種飲食法能減少大家在瘦身時的飲食壓力，更容易保持身心健康。