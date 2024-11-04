阿正開騷尾場再自肥　魏浚笙底褲被睇光：我去沖涼先！

DJ黃正宜（阿正）一連3場Talk show《正DIVA》昨晚（3日）舉行尾場，男團MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）、李駿傑（Jeremy)、「膠戰」成員劉沛蘅及魏浚笙（Jeffrey）等均有前來捧場，眾人現身即引來全場尖叫。走搞笑路線的阿正，甫開場先跟舞蹈員送上一輪勁歌熱舞，又走到台下作繞場一周，回到台上即扮謝幕並回到後台，要觀眾大叫Encore，她亦隨即現身台下送上表演，之後又慢慢走回台上，期間走近觀眾握手及收花，更忍不住爆出一句：「唔講以為今日我擺酒！」令全場捧腹大笑！

單身的她亦不時自嘲感情方面，自稱DIVA特徵是「入面好小器表面好大愛」，並提到曾面對身為收音同事兼前男友的新女友時，於試咪期間時唱出「FXCK U very very much」，她笑謂：「鬧完佢都冇人知，係咪好高章？復仇唔係最開心，諗仇人X街先係最開心。」談到感情世界一片空白時，她自嘲「一路跑，條路同感情一樣好暢順，因為冇人」、「肥過電單車，慢慢向巴士進發，巴士都好，起碼有人追。」

之後她又挑選男觀眾上台，要對方玩求婚，爆笑全場。除了自嘲感情，家人好友亦被她「擺上枱」，大爆好姊妹劉沛蘅早前分手後到她家中，聽到對方訴說感情事後十分感觸，更向對方提出不若租屋一起住，指劉沛蘅卻即時跟她說：「唔使喇，我好快又會拍拖！」阿正説罷即望向台下的劉沛蘅說：「我講咗兩晚，今晚終於講到畀你聽。」輪到出賣家人時間，她大爆媽媽的社交網名叫「正媽Love浩然」，笑指這黃姓浩然就是藝人黃浩然而不是自己爸爸，並邀請媽媽上台跳《我愛祈禱》，之後更拍照於社交網出帖，寫上「我愛浩然」更標註對方。

Jeffrey以特別嘉賓身份上台，二人隨即不停講有味笑話，阿正表示要玩友誼大測試，若對方答錯就要「焚城」她，Jeffrey聞言即笑稱「焚城要用喉」，並隨即解開皮帶，卻令褲頭不時退下要用手扯高，當他答錯後便抱起阿正後：「我有小小柔軟，未開水行唔到！」隨便他又再因答錯用公主抱起阿正，之後更要孭起對方，但孭完後他說：「好彩孭開嗰啲都重！」在唱歌期間又突然除外套露手臂，冧得阿正心心眼並謂：「我去沖涼先！」在Jeffrey落台後，阿正即搞笑指對方褲頭即下時被她看到內褲顏色：「想話畀大家知，我睇到係灰色！」

她之後走到台跟觀眾猜情尋，猜輸了的要被劃花臉，結果她連輸多局變成大花臉，後來她在少爺占的帶領下，走到Anson Lo的位置 ，並謂會出剪，但Anson Lo卻刻意讓賽，結果猜輸後更跟阿正表示説：「蹂躪我！」阿正即不好意思的在Anson Lo臉上簽名，引來全場歡呼。

騷後阿正接受訪問，表示給予自己表現8分，指仍有進步空間，坦言開3場已經很夠皮：「發現自己做完要2、3個鐘頭回氣，開第1場嗰陣好大壓力，因對急急子同森美都有嚟捧場，希望冇影衰佢哋。」談到她分別邀請了Jeremy 、Jeffrey和Edan（呂爵安）任嘉賓，她笑謂：「有乜嘢好過自肥？乜嘢主題都未諗就先諗嘉賓，我就係憑可以見到呢3個嘉賓嘅一股毅力，捱到今時今日。（Edan都算自肥？）係兩個靚仔、三個朋友，朋友嘅愛都係愛，Edan係三個裏面最着緊表演，佢好早已經話要夾，見佢咁有心我都特登填咗詞俾佢，我填得勁快，可能怨恨真係好深，「契弟」嗰啲我寫落去時係面露笑容。」她感謝三人的幫忙，因嘉賓出場正是給她回氣的好機會。提到她在Anson Lo臉上簽名一幕，她笑言簽名時有點驚，沒想過對方那麼愛玩讓賽，又大讚對方是Sweet Boy：「我同佢冇單獨合作過，但第一日開騷見到佢送嘅花籃，真係覺得Sweet Boy嚟，所以我好開心，頭先猜包剪揼，我真係好唔想落筆，但佢想我蹂躪佢，我都係應佢要求。」問到會否想開part2？她坦言要唞一唞：「再開真係要早啲開始做運動減肥，今次冇特登減，個個開騷都減肥，冇特色，哈哈！但經過今次之後無論我咩身形大家都咁愛我，呢個好Sweet。」她解釋因為今次開騷前已決定不會騷身材，結果被服飾包到冚才發現實在太熱：「我有權係第一個開騷中暑嘅人，所以下次想瘦小小，多返着衫嘅選擇，心胸可以再開放啲！」