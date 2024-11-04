香港人吃慣山珍海錯，但其實對港式貼地味道，同樣高要求。有餐廳推出改良版港式美食，將地道風味升級，為大家帶來意想不到的味道。

特飲變奏

去茶餐廳，除了凍檸茶和咖啡，還有很多特飲。麥芽朱古力飲品品牌近日和多間茶餐廳合作，呈獻多款創意特飲美食。指定餐廳除供應鋪滿麥芽朱古力粉的凍飲外，爆漿流心西多以麥芽朱古力醬和煉奶作餡，表面撒麥芽朱古力粉。港式菠蘿油配帶麥芽朱古力味的牛油，更添層次。其他還有混搭版的咖啡和奶茶。指定茶餐廳另會推出主題下午茶餐，想試就要把握機會。

街頭美食

以前經常和朋友去「掃街」，大啖街頭小食。佐敦一間酒店自助餐廳近日推出尋味港澳周末下午茶自助餐，超過50款美點輪流供應，一口氣品嘗港式脆炸雞髀、香烤沙嗲串燒、芝士焗日本鹿兒島豬扒飯、沙田滑雞粥、港式雞批，再加煎釀三寶、咖喱魚蛋、蘿蔔及海參、蘿蔔清湯腩、香蒸牛肉球、魚蓉燒賣和潮州粉果等，澳門美食有葡式脆豬扒包、葡式蒜蓉番茄煮蜆和燉牛肉等，惠顧下午茶自助餐的客人，每位送花膠碗仔翅。酒店中菜廳則推出星級蟹宴套餐，先為客人帶來港式蜜汁叉燒及話梅車厘茄，緊接玉環元貝煎釀鮮蟹鉗、金湯蟹肉燴燕窩、十頭鮑魚伴花膠和蟹肉糯米脆皮乳豬等。時令精選就有枝竹遼東羊腩煲、瑤柱麵醬斑球煲仔飯和南安油鴨髀鴛鴦腸煲仔飯等，滋味各有特色。

創意高質

除了貼地美食，亦有高級之選。酒店集團旗下4間酒店中菜主廚合作，於即日至11月30日以創意手法打造「萬味奇遇．港味回憶」6道菜嘗味菜單，菜式蘊含本土風味。包括有東涌酒店中菜行政總廚鐘志強師傅用醃菜作靈感設計的冬瓜製作玉葡萄，從舊時漁港演變的海鮮葱油蟶子，再加港人最愛的蜜餞西班牙黑毛豬叉燒。近機場的酒店中菜廳行政總廚梁杰民師傅則有瑤柱瓜甫升級版的油揚瑤柱大根萵筍。金鐘酒店中餐行政總廚鄧家濠師傅則推出山桔金線蓮燉鮮鮑魚，讓大家以湯水養生。至於尖沙咀酒店中菜行政總廚陳偉傑師傅則有濃郁的黑虎掌菌五味牛肋骨。其他還有碧綠薑米酒蒸斑球、臘味海膽煲仔飯、港式茶奶凍和黑白芝麻卷等供應，加倍美味。