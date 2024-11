36歲前港姐冠軍張名雅(Carat),2016年與律師男友蔡錦豪(Joe)拉埋天窗,二人育有7歲大仔蔡浚鏗(Mario)和6歲細仔蔡俊軒(Milo),一家四口樂也融融。與TVB結束賓主關係後,張名雅轉型做KOL,不時在社交網跟粉絲分享生活點滴,亦毫不吝嗇不時派福利,她日前就於社區網發放短片,寫道:「Nomatter how you feel, get up, dress up and show up!」鼓勵大家不論心情如何,也要好好照顧打扮自己!

片段中她先以火辣睡衣Look現身,之後開始脫下睡袍,展示出內裏一身黑色內衣,大騷豐滿身段與白滑肌膚,非常吸睛,弗到漏的她完全看不出已是兩子之母!之後她換上貼身白恤衫配短裙,性感得來亦不失優雅,獲網民留言大讚是性感辣媽!