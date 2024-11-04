蒙嘉慧帶保錡陳海寧學劍道　體驗福岡生活

藝人蒙嘉慧久休復出，為旅遊節目擔任主持，更孖着好友陳海寧（Isabella）及吳保錡齊齊到日本福岡探索，二人會跟着Yoyo的腳印，感受Yoyo眼中福岡最宜居、最自在的生活模式，體驗令人夢寐以求「呢度住吓、嗰度住吓」的逍遙境界。現時較少打羽毛球，喜愛學劍道的Yoyo會帶領Isabella和保錡學劍道，與當地師生交流切磋，場面有趣。

Yoyo直言都是從電視上認識保錡，她說：「我係睇電視節目識佢，最記得佢成日講個句係『唯快不破！』，呢下我係幾鐘意，四個人嘅組合我覺得幾得意，當時我記得我睇得好開心，我每晚返屋企就係想睇呢個節目，有時人生有呢啲娛樂就好開心，唔需要咁認真。」

Yoyo笑言自己與Isabella的相識經歷：「Dee姐（Isabella）係經我老公（鄭伊健）識嘅，我記得第一個印象佢係一個好得意嘅女仔，同埋好為食，我已經唔係食得少嘢，但我係輸畀佢嘅！」Isabella坦言：「有兩次去日本玩，Yoyo帶我周圍食嘢同遊覽，佢完全超乎我想像咁鍾意食嘢，佢畀好多意見我，我Feel到佢係個好識為自己安排，同埋好Tough嘅女仔。」保錡笑問Isabella：「咁食完之後有咩𢱑到呀？淨係𢱑到嘢食？做娛樂圈最緊要𢱑到機會啊！」 Isabella感慨：「唔係㗎，我覺得機會呢啲嘢，有就有，冇就冇㗎啦。」