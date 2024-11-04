林鈺洧否認「父女戀」強調單身：依家專注事業

前港姐冠軍林鈺（Denice）、應屆環姐香港賽區季軍雷莊兒、朱敏瀚及孔德賢等今日（4日）現身啟德出席時裝活動。Denice表示已有數月沒有行騷，笑言平日少穿高跟鞋，今日為行騷再穿有點不習慣。提到她跟馬清揚的緋聞，她強調現時是單身，亦表示跟馬清揚已沒有聯絡，至於自己所持有的只是一輛二手車而並非名車，方便平日出入電視地，現時由自己負責供款。

對於父親林俊賢開腔回應表示介意Denice「父女戀」，她説：「可能爸爸冇睇香港報道，我之前都回應過。（爸爸意見會唔會影響你搵伴侶年齡選擇？）冇諗過呢樣嘢，依家想專心打拚事業。」她表示跟爸爸少聯絡，也是從報道才知他返港，但稍後會約他吃飯補祝生日，對於爸爸叫她不要「搞出大頭佛」，她笑指不明「大頭佛」的意思。

雷莊兒以低胸透視裝超性感現身，她表示會因應場合選擇服飾，認為性感能展現出自信，不過平日也喜歡運動造型。她透露環球小姐選舉後已有幾項工作，不過因未有經理人全都是靠自己的人際圈子接工作，表示正物色經理人，想找個知道她的風格，為她找模特兒和演員工作的經理人。問到可有公司向她招手？她説：「可能大家唔知我搵緊。（如果TVB搵你？）Ok Ｗith That！（其他電視台有聯絡你？）因為我同環球小姐簽咗1年約，佢哋好似有傾緊。」她透露有意留港發展，指曾為選美活動做過導師，有感現時選美訓練跟外國相比未算成熟，希望能在港開班教女生應對選美。

至於朱敏瀚就表示平日愛穿黑、白、灰服飾，貪其容易配襯，笑言會問老友張振朗衣着意見，又自爆與對方加上周嘉洛間有一群組「救救朱敏瀚」，專為他衣着提供意見，問到緋聞女友陳曉華可有入群？他指沒有加入女生，笑指除了她也可向其他女生如陳瀅和王灝兒（JW）請教，亦考慮加他們入群組。問到群組有否提供救感情服務？他笑言：「工作好所有事都會好，感情都包括朋友同家人，好開心可以遇到佢哋。」提到周嘉洛在社交網晒半裸照，他指對方是禾稈冚珍珠，更大爆對方每天也在刻苦操掌上壓，大讚對方身形很好看。