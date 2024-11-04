Gin Lee再出2歌志在必得爭女金：我會衝到最後一刻！

歌手李幸倪（Gin Lee）與師弟曾傲棐（Arvin）齊接受訪問，擁有三首叱咤冠軍歌的Gin，暫時成為年男、女歌手最好成績的一位，更被指最有機會首得「女歌手金獎」，Gin即笑言：「大家講呢啲，我鍾意，哈哈！多謝大家。（係咪覺得自己攞女歌手金獎機會極大？）冇特別去諗機會呢個問題，但信心一定要有，今年已盡力做咗好多唔同嘅了工作，做好自己就便可以。」雖然已近年尾，但她希望能在年底前再推出兩首新歌，她坦言：「我會衝到最後一刻。（唔畀機會其他對手？）唔好咁講，只係自己全力做到最好。」她表示仍未準備出席頒獎禮的戰衣，但透露會向勁靚或勁型方向進發，更笑言：「我除咗身材，其他都好有才華。」

談及兩首冠軍歌的女歌手陳凱詠（Jace)是唯一有追貼她的女歌手。Gin表示：「大家都很努力，Jace若然得獎，我都會戥佢開心，因為我哋曾同公司，大家都有聯絡，而且知道佢好努力。」師弟Arvin表示公司說他今年有機會上台獲獎，由於他緊張時會口窒，又怕漏了多謝人，所以要好好準備。Gin即教他要預先寫好得獎感言。