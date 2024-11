曾將已故美國王天米高積遜(Michael Jackson、MJ)、「瘦皮猴」法蘭仙納杜拉(Frank Sinatra)捧成巨星的著名美國唱片監製昆西鍾斯(Quincy Jones),周日(3日)於洛杉磯寓所在家人相伴下離世,享年91歲。

昆西出道超過70年,最初是個爵士樂編曲師與指揮家,其後加入流行樂壇與創作電影配樂。他曾為MJ監製過3張他最成功的大碟,包括《Off the Wall》、《Thriller》與《Bad》,亦監製慈善群星大合唱歌曲《We Are the World》。他曾獲80項格林美音樂獎提名,奪得其中28項,成為該頒獎禮史上第2多獎的流行音樂人,僅次於32個獎的美國天后Beyonce。