窄邊框機王　好色必Like？

臨近年尾Phone起雲湧，多個國內大廠都在這時候發表旗艦手機。新鮮熱辣有小米Xiaomi 15及15 Pro，用上了1.38mm超窄邊框，屏幕分別6.36吋及6.73吋，屏佔比高達94%，峰值亮度3,200nits，更新率120Hz，全屬頂級規格。其中標準版更輕至191g、薄至8.08mm，以一款擁有5,400mAh電池的手機來說算是超級輕薄。另外好色者必Like這個系列，皆因定制版共有20款背板色及2款中框色選擇，並設有冰川白、大象灰及橙色三款鑽石限定版，中框鑲嵌了6分培育鑽石，機背是鱷魚紋科納皮，外觀勁Elegant！

系列為業界首用Qualcomm最新旗艦晶片Snapdragon 8 Elite，效能較上代提升45%，並針對遊戲加入翼型環形冷泵散熱系統，讓散熱效率提升。 拍攝方面繼續與Leica合作，主攝、長焦及超廣角鏡頭同達5,000萬像素，其中Pro版支援f/1.44大光圈、10倍無損變焦及30cm長焦微距，加上全焦段4K@60fps Dolby Vision錄影，滿足拍友大部分需要。其他功能包括IP68防塵防水、Dolby Atmos立體聲雙喇叭及90W有線快充等。最高提供16GB RAM+1TB ROM，更支援星辰通信系统，無網絡情況下仍能在3.5公里內範圍內通話。

同場加映︰一鍵防詐騙？

HONOR日前也發表了新一代旗艦機Magic 7及Magic 7 Pro，分別採用6.78吋及6.8吋的自然光綠洲護眼屏幕，峰值亮度達史上最高5,000nits，並支援3D人臉及3D超聲波指紋解鎖。內置5,000萬像素主攝、超廣角、長焦及前置鏡頭，Pro版更具備2億像素潛望長焦鏡，提供100倍數碼變焦。拍攝功能包括AI鷹眼抓拍、AI超清人像、每秒10張超級連拍及為應付複雜燈光的舞台模式等。系列更具有一個AI換臉偵測功能，一鍵識別有否Deepfake，防止網絡詐騙。其他規格包括S8 Elite晶片、80W無線快充、環繞低音炮及IP69防塵防水等。