李佳芯感情空窗惹關注　一句「to love and be loved」公開新戀情？

視后李佳芯（Ali）11月尾將踏入42歲，曾與陳炳銓拍拖7年更在西貢獨立屋同居，惜終兩人在2020年分手。分手後她一直單身至今，外界對女神感情事都相當關注，近日Ali新貼文留言一句「to love and be loved」掀起熱議。

Ali結束上一段情後，除了曾跟「蟲草大王」傳過緋聞外，近年在感情方面一直都是空白狀態。今年5月有網民在紅雨下，偶遇李佳芯和同樣身穿白色上衣和戴上帽子的男子低調約會享受美食。據知該位男士外貌與以往李佳芯被爆在輕井澤Outlet食和牛的男士相似。事後Ali受訪時否認拍拖更指「其實我係一直都會同唔同嘅朋友食飯。」

踏入11月Ali更新社交網上載兩張照片，一張是黑板上寫住：「Money can’t buy happiness」另一張是笑對鏡頭，右邊被扭耳仔的相，留言更寫道「to love and be loved」惹來放閃公開新戀情的猜測。不過放大照片看，相中扭耳仔的手有gel甲，估計為女生朋友的手，相信是閨蜜聚會令Ali心情大好。