NewJeans活在當下　散發健康性感魅力

韓國人氣女團NewJeans最近為代言的運動服品牌拍攝雜誌寫真，她們穿上運動背心、短裙及運動褲等服飾，大騷小蠻腰和長腿，散發健康性感魅力。

她們在拍攝後接受訪問，問到覺得隊友是甚麼樣的存在，Minji表示：「是讓我成長了很多、無論甚麼時候都給我很大力量、對我來說非常珍貴的存在，是我人生中不可缺少、非常巨大的支柱。」Hanni透露最近迷上菲林相機和黑膠唱片等復古物品，Danielle就談到早前創作的歌曲《Butterfly》：「有時覺得將無法用言語表達的東西，透過歌曲唱出來的話，可以不害羞地傳達意思，我想將我對Bunnies（NewJeans官方粉絲名）的感情寫在歌曲裏，希望可以將我和Bunnies一起度過的瞬間永遠珍藏。」

而她們出道2年多來試過在不同場合表演，Haerin表示會隨着不同狀況努力地表現，即使遇到變數，也會盡量輕鬆地應變，Hyein則說：「因為隨着時間過去，那些擔心都是不必要的，有時會因為無法好好享受而覺得後悔，所以從每個時候開始，比起覺得有負擔，我更會覺得興奮，但即使有壓力也是非常有趣和感恩的事。」