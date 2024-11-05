【是日通勝】

農曆十月初五

甲辰年 甲戌月 癸酉日

吉時：凌晨3時至5時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：祭祀、動土、理髮

忌：交易、開市、詞訟

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：22、40、29

幸運顏色：藍色、黑色

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：事業運好到不得了，宜抓緊時機追尋夢想。

金牛座：事業運急跌，頭頭碰着黑，自信心受打擊。

雙子座：努力付出不會白費，經濟上可獲不錯回報。

巨蟹座：力不到不為財，理財投資不能單靠好運氣。

獅子座：三心兩意沒好處，重要公務最好優先處理。

處女座：工作運稍遜，只有將勤補拙才可走出困局。

天秤座：不滿現狀，投資要多作評估，勿輕舉妄動。

天蠍座：脾氣差有損身心健康，勿被負面情緒騎劫。

人馬座：工作運不錯，宜趁機全力以赴，做到最好。

山羊座：說好話是不用錢，不妨對情人多讚美幾句！

水瓶座：心態正面可帶來好運，遇到麻煩也不用怕。

雙魚座：謀事要有承擔，卸責退縮是無法取得成功。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）虎 遇貴人

（跌）兔 精神差

鼠：人氣急降，做事勿高調，以免惹麻煩。

牛：工作表現得到賞識，新機遇接踵而來。

虎：獲得貴人相助，事業發展易取得突破！

兔：是日沖煞，精神不振，睡眠質素欠佳。

龍：事業運不錯，有力提前實現工作目標。

蛇：春風滿面，易在社交聚會認識新朋友。

馬：狀態欠佳，面對工作難題易鑽牛角尖。

羊：思路清晰，處理大小問題均胸有成竹。

猴：財運低迷，易因一時大意花掉冤枉錢。

雞：工作表現退步，有必要找出問題癥結。

狗：被瑣事弄得焦頭爛額，拖慢工作進度。

豬：困擾多時的事情得到解決，壓力大減。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

尾指

尾指又名水星指，在流年運程上是晚年之所主，因有一套指節年歲運行法，以手指每一節代表5歲，以拇指而言第一節是1至5歲所在，第二節是6至10歲，再以食節第一節為11至15歲，第二節是16至20歲，如此類推……至尾指第一節為56歲至60歲，第二節是61至65歲，第三節為66至70歲。

尾指除了代表晚年，也代表子女、腳部及生殖系統健康，也主其人之口才、經商能力……故手指尾愈長愈好，其標準長度是，尾指之尖端以超過無名指第一節紋理所在為長，不及無名指第一節紋理為短。

尾指若有損傷疤紋，便對子女有不利影響。如尾指歪斜不正，子女多破敗，不得力，自己晚運比較差。若尾指長直美秀，主聰明多智，子女優秀，壽元也高，晚運是理想的。

如尾指有歪曲，女士經期不順，多婦女暗疾，亦容易有子女不齊的現象。男士則腎功能較差、多夜尿。若尾指短則主為人木納，不懂如何教導子女，導致與子女的緣分欠佳。尾指不論彎出或彎入，同樣代表其人腳的毛病特多。