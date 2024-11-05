孖黃庭鋒赴日搵真銀　鄺潔楹嗌到聲沙

無綫藝人鄺潔楹（Judy)、黃庭鋒日前有幸獲邀雙雙到日本大阪為晚宴擔任司儀，齊齊搵真銀。向來日文不俗的庭鋒繼奧運後再次大派用場，Judy亦有學番幾句，於晚宴上跟大家打招呼及搞氣氛，而兩位靚仔、靚女分別以日本武士裝及傳統和服隆重出席，男俊女俏，單是造型已經夠晒煞食。

Judy接受東網獨家訪問時聲音明顯沙啞，她坦言：「我自從做完個Annual dinner之後把聲就沙到咁，因為嗰日現場好多人，有成千幾人，所以我喺台上講嘢嗰陣都出盡氣力嗌出嚟，而且嗰晚自己好興奮，做到中場已經察覺把聲拆拆哋，但今次真係一次好好嘅機會，做完個job我都有兩日喺大阪周圍行吓，不過嗰兩日真係冇人同我講嘢，把聲仲未返嚟，聽日我仲要拍飲食節目，我諗到時都係表情搭夠。」

她笑言經過今次「失聲」經歷，打算之後搵機會上聲樂或唱歌班，學習甚樣用聲，她謂：「其實我都唔只一次咁樣失聲，可能自己唔係好識運用把聲，之前有啲日本客人買咗開聲藥畀我食，我又瘋狂飲蜂蜜，已經好咗好多，開頭我係直頭發音都發唔到。」說到和服造型很美，她坦言自己是首次穿和服，大會更找來專人給她穿上，相當有誠意。

至於庭鋒受訪時坦言因為要工作，所以做完晚宴後便要即時返港：「今次活動要瘋狂講日文，應該係有史以嚟工作上講得最多嘅一次，今次服裝係特別為我哋而設，我着嘅係武士服裝，但係就冇一個武士嘅頭。」