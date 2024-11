名人古怪要求多籮籮！瑪莉亞卡里要求專人餵飲？

荷里活紅星出名要求多,因而難為了助手。除了要照顧起居飲食等等之外,亦有不少騎呢要求。以下那些只屬「冰山一角」。

【瑪莉亞卡里「假手於人」】

美國樂壇大姐大瑪莉亞卡里(Mariah Carey)出晒名「奄尖」,對助手多多要求。最經典就是2008年她被聲線教練踢爆「難頂要求」,目睹瑪莉亞每次口渴時都要求「專人」為她遞上飲品並用飲管來「餵」她,女助手即時變為「人肉杯架」,教練表示:「那個女人就係咁hold住佢杯飲品企喺側邊。呢個就係佢要做嘅嘢,跟佢周遊列國做『杯架』。」

【Kylie Jenner「人肉鬧鐘」】

美國真人騷家族Kardashians的成員出名難服侍,其中Kylie Jenner就被爆要求助手每朝做「人肉鬧鐘」叫醒她之餘亦要在她睡醒前炮製定一杯相同口味的冰沙給她做早餐給她享用。除了Kylie之外,荷里活男星麥克華堡(Mark Wahlberg)亦要求助手每朝叫她起床開工。

【Bruno Mars當助手係人肉紙巾呻鼻涕】

好多歌手平時出騷出鏡表演前都習慣呻走晒鼻涕,其中美國樂壇天王Bruno Mars亦是,他幾年前亮相美國電視節目《Extra》演出前都有呻鼻涕,不過他就「與別不同」不是自己呻鼻涕而是由助手拎住紙巾為他呻鼻涕,好大架子!

【Lady Gaga人肉抬轎代步背後有因】

百變天后Lady GaGa入行初期愛以奇裝異服示人,其中她最愛穿超高鬆糕鞋出席活動,由於每次都穿很長時間搞到行路有困難,因此試過多次要勞煩大隻保鑣「公主抱」協助她出入。所以不要誤會以為她「大牌」。

【Beyonce最緊要有雞食!】

美國樂壇天后Beyonce原來愛食雞,她被爆去邊到都一定有雞食,所以她每次開tour每晚都都要助手買雞放在更衣室給她醫肚。不過她並非乜嘢部分都愛食,她只要求提供雞翼、雞髀、雞胸給她享用。

【Kim Kardashian任人摸屁股?】

不過並不是份份名人助手工作都「惡啃」,亦有一些「超筍工」。美國真人騷女王Kim Kardashian被公認擁有「優質股」,她有一年飛抵泰國一沙灘拍攝泳衣照,期間她就找來多位男工作人員在其「股」上塗沙粒任人摸屁股。而片段及後更在其家族真人騷電視節目《與卡戴珊一家同行》(Keeping Up With The Kardashians)播出。