廖慧儀明冧黃宗澤　同郭珮文拗手瓜

首度拍劇的廖慧儀在台慶劇演出亮眼，她自認身手了得，可應付動作場口，自薦演打女。而無論合作對象還是擇偶條件，她均首選黃宗澤，實行與「大騎樓」郭珮文拗手瓜！

港姐出身的廖慧儀（Jessica）憑綜藝節目《港女野人》受關注，最近又獲委以重任，在台慶劇《黑色月光》飾演楊茜堯的年輕版，她自言跟全公司女藝人爭試鏡，過五關斬六將才取得角色。講到強姦一幕，她揚言拍攝時零尷尬，只因發燒而擔心感染對手。

對於被讚演出自然，她謙稱仍有很大進步空間，問是否想在拍劇方面發展？她坦言入公司初衷是拍劇，至於最想合作的對手，她秒答：「好想同Bosco（黃宗澤）合作，我覺得佢好有型，係我偶像。（同郭珮文爭？）哈哈！咁郭珮文嘅外形都好啱。」她自認身手好，曾玩體操又是瑜伽老師，打觔斗、一字馬、前後空翻都可以輕鬆應付，就連開飛機及電單車亦難不倒她，絕對啱做打女。

走出情緒低谷

另外，提到舊愛墮樓身亡，令她形象插水兼被雪藏兩年，她坦言當時想過退出娛樂圈，但不覺得白費了兩年：「我有好好裝備自己。（點樣走出嚟？）聽歌同做瑜伽，最嚴重情緒低落時，連街都唔肯出，嗰兩年係畀自己療愈同康復。」她透露拍攝首季《港女野人》時，在鏡頭前幾乎沒有開口：「以前係唔適合工作嘅狀態，連人都驚，依家慢慢進步中。」

問Jessica是否已準備好迎接新戀情，她說：「我同朋友一齊都幾開心，唔會好嚮往拍拖，依家專注事業，再唔衝就老，青春真係好有限。我會放事業喺第一位，愛情曾經係好追求嘅嘢，但依家唔係。」問到擇偶條件，她再次提到偶像Bosco：「佢有型、煮嘢食又叻、運動又叻、演戲又叻！」