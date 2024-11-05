《業昌：⾹港唯⼀順德鯪⿂製品專⾨店》

【營業資訊】「業昌」這個品牌由⼀位⾹港 90 後的年輕⼈ Eddie 主理，他懷着對傳統⽂化的熱愛與創業的熱情，決⼼將順德這道百年傳承的美味帶到⾹港，讓更多⼈能品味到⾮物質⽂化遺產項⽬，順德均安⿂餅製作技藝代表性傳承⼈──張⻑榮監製的產品。

我們深知⾹港對美⻝的品質有嚴格要求，因此致⼒於推動順德⾮物質⽂化遺產的特⾊美⻝，將這些珍貴的傳統味道帶給⾹港。我們在順德設有約 3 萬平⽅呎的現代化廠房，配備⾼規格的⽣產線，並通過 ISO22000 和 HACCP 認證，以確保產品的⾼質量和安全性。我們所採⽤的鯪⿂皆為無使⽤激素飼養，確保原料天然健康。此外，更獲得「⾮物質⽂化遺產—順德均安⿂餅製作技藝」的認證，產品線涵蓋鯪⿂餅、⿂腐、釀鯪⿂、⿂麵、鯪⿂滑、鯪⿂丸、⿂⽪餃和⿂蛋等。每⼀款產品既保留了順德傳統⾵味，⼜展現了現代⼯藝的嚴謹與創新。

【產品推介】

順德鯪⿂餅：選⽤優質的新鮮鯪⿂，重量約 3 両左右製成，只需解凍後煎⾄兩⾯⾦⿈，⼀⼝下去⾁質彈⽛，充滿鮮美的⿂⾹。

順德釀鯪⿂：使⽤傳統⼯藝，將鯪⿂起⻣，填⼊餡料。餡料包括新鮮鯪⿂⾁、⽊⽿、⽩芝麻、陳⽪、⾺蹄和麻油等等，無論蒸煮或煎都充滿鮮美的⿂⾹和豐富的⼝感。

順德⿂腐：選⽤新鮮的鯪⿂⾁和雞蛋製成，兩者互相完美結合，⿂⾹包裹著蛋⾹，製作出嫩滑⼝感。 無論煎煮燜、⽕鍋都是您的不⼆之選。

順德⿂麵：選⽤新鮮的鯪⿂⾁製成的⿂麵，不但爽⼝彈⽛⽽且有鮮甜⿂⾹。無論是湯麵或者炒麵都有獨特的⼝感。

順德⿂⽪餃：選⽤新鮮鯪⿂⾁製成餃⼦⽪，配搭鮮美的豬⾁餡。⼀⼝下去爽滑彈⽛，無論湯餃、煎餃、蒸餃、⽕鍋都有無窮滋味。

本店提供批發與零售服務，並⾃設冷庫，歡迎顧客前來選購。歡迎各⼤⻝店洽談合作事宜。

業昌食品有限公司

地址：太子界限街10號N舖寶興大樓地下（基隆街界限街交界，太子地鐵站D出口，沿基隆街直行）

查詢：（852）9762 8239