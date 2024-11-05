音樂巨人昆西鍾斯離世　韋史密夫與Justin Timberlake留言謝恩師

曾已故美國天王米高積遜（Michael Jackson、MJ）的殿堂級音樂人昆西鍾斯（Quincy Jones），周日（3日）於洛杉磯寓所離世，享年91歲。消息傳出後眾星均有於社交網站留言致哀。

年輕時被昆西提拔的奧斯卡金像影帝韋史密夫（Will Smith）留言時稱對方是「導師」：「昆西鍾斯是一個是導師、父親和朋友的真正定義。他讓我看到了自己最好的部分，他保護了我。他養育了我。他鼓勵我。他啟發了我。他在需要的時候監察我。他讓我使用他的翅膀，直到我的翅膀強大到足以飛翔。」韋未紅時多得昆西協助下選中擔任其監製的劇集《The Fresh Prince of Bel-Air》，從此令韋史密夫大紅。至於另一位被昆西提拔的樂壇巨星Justin Timberlake亦有撰文哀悼。他稱對方是他的「恩師」，並表示：「安息吧，國王。你的貢獻將永遠存在。你帶領我們大家經歷了多麼美好的旅程。」

而與昆西相識多年的老友奧普拉（Oprah Winfrey）亦有留言感謝他發掘她於1985年的電影《紫色》（The Color Purple）中飾演一角令她人生有所轉變，並指他是首位令她冇條件地愛的人。至於同樣有份演《紫》的女星胡比高拔（Whoopi Goldberg）昨日亦於其主持的女性清談節目《The View》中提及恩師昆西的離世，她表示除了昆西之外自己沒有更好的朋友。