【美心MX】羊城系列　長者7折優惠！

【特約報道】美心MX全新推出羊城系列，廣東風味為主題，帶你品嘗地道的羊城美食！包括午晚市都會供應文昌雞，廣東八大優良雞種之一，肉質鮮嫩，皮薄骨細，經過白切方式烹調，保留了雞肉的鮮嫩和原汁原味，令人回味無窮。午市梅菜煎肉餅飯，源自廣東惠州梅菜的鹹香與多汁彈牙嘅煎肉餅完美結合，口感豐富，令人垂涎欲滴！晚市推介鮑魚肉燥炆伊麵，經過慢火炆煮，伊麵吸盡鮑魚嘅鮮甜同埋肉燥嘅香氣，口感彈牙，讓你喺快餐中都可以享受奢華滋味。唔好錯過茶市嘅香煎蝦米腸，外層酥脆，內裏軟糯，蝦米嘅鮮味與米腸嘅香氣完美融合，一試難忘！

長者記得今個禮拜四（11月7日）可享長者晚市7折優惠，優惠由下午5時開始，堂食外賣皆可。記得帶埋長者咭 / 樂悠咭 / 長者八達通過嚟美心MX啦！

- 優惠只適用於全線美心MX（西九高鐵站MX及機場中場MX分店除外）

- 請出示「長者咭 / 樂悠咭 / 長者八達通」，影印本恕不接受

- 優惠不能兌換現金或與其他優惠並用

- 優惠不適用於購買節日產品、外賣派對美食、心超值餐、晚市小菜外賣2人餐、火鍋加配 食品優惠、特價燒味優惠、八達通增值服務、Openrice外賣自取、網上外賣自取平台及所有外送服務

- 如有任何爭議，美心MX及美心Food²保留最終決定權

- 優惠條款及細則請參閱店內宣傳物料

- 相片只供參考