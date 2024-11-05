陳百祥稱明星足球隊分家冇不和：我就退休又唔等錢使

藝人陳百祥與黃杏秀夫婦、李龍基、汪明荃、黃淑儀、余慕蓮及盧海鵬等昨晚（4日）現身尖沙咀，出席「2024 EYT好友會聯歡晚宴」。早前宣布另組「精裝明星足球隊」的陳百祥，被指與明星足球隊分家，更傳出跟譚詠麟等人不和，他受訪時否認分家：「隊波1986年組成，踢咗38年，我由36歲踢到74歲啦，係時候換新人。」他表示隊友們現時每星期只踢1場，坦言自己未夠喉：「我一星期踢4日都唔夠喉，但唔可以要求佢哋都踢4日，所以係時候搵後生踢。」他透露新隊員除了明星外，亦包括昔日球壇名將等，而且部分球員更會兩邊踢，故不存在分家或搶人問題，又指內地有超過20個城市邀請他們作賽，但他們也只是每月才到訪2個城市，因此根本踢不完。

對於有傳跟譚詠麟等人不和，他解釋：「唔係唔啱，只可以話係合久必分、分久必合，佢哋鍾意錢，要開演唱會，咁我就退休，又唔等錢使。（組新隊有同佢哋傾？）唔使傾，有通知一聲。（佢哋有意見？）佢哋冇意見，大家要嘅嘢唔同。（兩隊打友誼賽？）邊可能，佢哋年紀咁大！」他坦言明星足球隊隊員平均年紀的確不小，現在新埋班的球員中，年紀最小的只有25歲，笑指反而是自己拉高了平均年齡，提到他指的「後生」中，馬國明與林文龍都年過50，他解釋是相比明星隊後生：「你拎馬國明同羅家英比、拎林文龍同譚詠麟比呀。」

同場的李龍基表示每年都會參與，因他在《歡樂金宵》有很多老友，更因在節目中演《鍾無艷》的皇帝形象深入人心，令他成為「御用皇帝」。另他表示最近有探望未婚妻王青霞：「因為我11月1日生日，前一次探未婚妻佢仲提我下次要着靚啲見佢，我哋約好咗出年生日要開開心心過，因為我哋生日好近，爭兩個星期。」他希望能盡快結婚及影婚照，好讓留下美好回憶，問他可會打算大排筵席？他說：「應該唔會大搞，打算喺深圳請親友食飯，唔會鋪張。（依家努力工作賺錢辦婚事？）最近係比較忙，因為出年2月會喺文化中心開演唱會，要諗題材。」他指早演出時將風火輪帶上舞台，發覺反應不俗，因此今次亦會考慮再加入這類元素。

至於即將開騷的汪明荃，坦言雖忙於準備演唱會，但近幾年都因工作而未能到場跟老朋友聚頭，故今次一定要抽空出席。提到她早前公布已邀請Anson Lo（盧瀚霆）任嘉賓，今晚會否即場邀請EYT的好友擔任嘉賓？她笑言應該不會，又透露屆時會與嘉賓合唱自己的歌，然後也會讓嘉賓多唱一首歌，不過歌單仍要先賣關子。