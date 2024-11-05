尊特拉華達銀幕上演過好色總統　影射邊位真實總統？

美國總統大選投票今日舉行，過往出現過多部有關美國總統的電影，多位紅星都有演過，其中荷里活男星尊特拉華達（John Travolta）於90年代亦在喜劇《這個總統...真太濫》（Primary Colors）中飾演過美國總統，而個角色是影射當時桃色醜聞纏身的美國總統克林頓（Bill Clinton）。

《這》是同名小說改編的電影，講述一名參選總統的南部州長Jack Stanton的故事，小說推出後由於被指角色是映射克林頓而惹來爭議。據知當時電影公司想找另一男星湯漢斯（Tom Hanks）任男主角，但湯因與克林頓好老友為免得失他而一口拒絕。之後改由尊特拉華達主演，他為了個角色更增肥30磅去演。除了尊之外，英國女星愛瑪湯遜（Emma Thompson）亦有參與演出飾演尊的夫人即「第一夫人」希拉妮（Hillary Clinton）。雖然影片將克林頓描繪成為「好色之徒」，但影片上映後有指克林頓都有去捧場，並十分喜歡影片更邀請尊出席他舉辦的派對，但一個條件就是要尊以片中角色Jack Stanton的造型出席，最終被尊婉拒沒有接受邀請。

【同場加映：「寒冬戰士」化身特朗普？！】

今年大選以賀錦麗與特朗普之爭，為了食住「大選熱」最近美國上映特朗普的傳記電影《飛黃騰達》（The Apprentice），並由在「漫威」超級英雄電影中飾演「寒冬戰士」的男星Sebastian Stan飾演特朗普。故事以特朗普70年代在美國房地產市場發跡為題。影片之前於《康城電影節》首映時大獲好評。