韓國烹飪比賽節目雖然已完結了一段時間，但韓式餐廳和美食的熱潮依然持續，不單是當地名廚的餐廳大排長龍，本地的韓食亦相當有人氣。近日有韓國過江龍來港，除為大家帶來傳統的味道，還有玩味的新驚喜。

解酒湯鍋

看韓劇或電影，經常見到主角宿醉，要來一口解酒鍋物。於首爾開業40年的老字號食店早前在灣仔登，這間韓牛專門店以解酒湯和牛腸火鍋著名，人氣的牛肚解酒湯，多款內臟加牛骨、牛肉和蔬菜等熬煮，再加韓式味噌。其他有牛內臟湯、牛腩湯、牛蹄湯及餃子解酒湯等選擇。牛腸火鍋配牛肚、冬菇、秀珍菇、嫩豆腐和大葱等，最後加點烏冬，又或用來炒飯，更添美味。

方便快餐

對於講求快捷的香港人來講，有質素的快餐最是方便。中環韓式速食店由當地飲食品牌和本地飲食集團合作，是全球首家門市，當中包括多款套餐，如韓式烤牛肉飯、韓式甜辣炸雞和烤牛肉雜菜炒粉絲等，其他有泡菜豬肉湯麵、各式醃菜和美容果醋梳打等，趕時間都可以食得好。

美味韓牛

韓式美食加入本地元素，味道更佳。中環新開的韓式餐廳由當地烤肉兼鮮肉店打造，以高質1++韓牛加入本地粉麵元素炮製不同美食。午市的3道菜套餐，會有招牌清湯韓牛四寶牛筋腩、爽滑肉汁韓牛𦟌撈麵 、黑椒免治牛肉漢堡煎蛋飯和港式香濃咖喱韓牛腩等，部分可揀粉麵飯配搭，甜品是白糖糕或黑芝麻卷。來到晚餐，小食有港式沙嗲韓牛板腱包、香料滷水韓牛𦟌、蘿蔔釀韓牛肉球，主菜有限量清湯韓牛坑腩麵、招牌清湯韓牛四寶牛筋腩麵、招牌清湯淨韓牛腩麵、香濃港式咖喱牛腩飯和炭烤免治牛肉漢堡煎蛋飯。餐廳預計之後會推出消夜餐單，大家拭目以待。