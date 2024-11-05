黎耀祥曾憂收視差　陳曉華提朱敏瀚即落閘：我係獨立女性

視帝黎耀祥、視后胡定欣、蕭正楠、陳曉華、羅天宇及一眾藝人今日（5日）到荃灣出席台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》宣傳活動，吸引大批粉絲到場支持。黎耀祥與胡定欣乘坐黃包車出場，相當有氣勢！至於蕭正楠與羅天宇則化身車夫玩遊戲。活動上亦宣布劇集首播7日獲跨平台收視24.8點、首播觀眾達161萬，以及首周黃金時段收視冠軍。

黎耀祥與胡定欣齊齊受訪，對劇集有如此好成績感滿意，祥哥說：「生意難做，幾驚得10幾點收視，依家唔似以前咁嘅時勢。」他希望收視能夠繼續保持，自己也會安坐家中追劇。他透露劇中跟定欣的感情線會愈來愈濃，隨住劇情二人的壓力會增加，會出現軍閥及日本侵華等場面。提到二人將有一幕瞓棺材戲，已不是首次瞓棺材的定欣笑言不介意：「因為有利是收嘛！雖然棺材空間細，但唔係真係冚住，所以唔算好辛苦。」她高興指日前跟嫲嫲食飯，得知嫲嫲為了捧她場，特意提早吃晚飯及小睡一會，再起身追看劇集，表示見嫲嫲開心自己也覺得安慰：「可能近年少民初劇，今次啱佢口味，畫面上中晒！」

至於陳曉華則表示因劇中不用打，笑稱自己是劇中最悠閒的人：「其實我好想打，因為啲打鬥場面好刺激，想試下吊住威也打！」提到劇中跟羅天宇玩風，問她現實中會否想約男仔一起玩？她笑指一個男人不夠：「要幾個，重啲唔會咁易畀風吹走！劇入面佢（天宇）唔止同我玩，仲有同陳楨怡玩。」問她是否也遇過會用同一招追女仔的男士？她說：「點都會㗎啦，我估，其實我都會，識朋友嘅開場白都差唔多。」問到會否跟朱敏瀚一起玩風？她即落閘表示不會：「我獨立女性嚟！」提到對方跟張振朗及周嘉洛開設群組「救救朱敏瀚」，替他提供衣着意見，問她有否要求過加入群組？她直言不會要求：「佢已經有人幫，我自己都想有人幫。（佢話打算搵陳瀅同王灝兒加入？）梗係Perfect啦！佢哋有Fashion sense。（佢哋成日時裝炒車？）點會呀？佢哋嘅Style唔係嗰啲穩陣型，係型格，挑戰創新，我都想，唔想次次都着成今日咁。（一齊入群組？）可唔可以搵定欣？」另她透露近日正忙於為新劇準備，劇中會飾演女強人，坦言有一定難度。