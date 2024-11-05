本日日本：晴空塔Sun玩法　瀛接日出曙光

晨曦之光，滿懷希望，尤其迎接1月1日的黎明，更多添幾分送舊迎新味道。觀賞元旦日出的景點最近成了網絡話題，日本不少酒店亦為這個特別時刻炮製了「初日之出」住宿方案，最注目莫過於有酒店跟東京地標晴空塔聯手，讓住客於清晨5:30在離地450米高空見證2025年首個旭日東升！另外神戶和名古屋各有酒店提供特色的元旦住宿方案，帶來豐富的賞日出樂趣。

---------------------------

東京：特別營業 800人限定

想以壯觀景色迎接2025年元旦的話，登上世界最高建築之一東京晴空塔的展望台賞景絕對係心水推介。該塔12月28日至明年1月4日會延長營業時間，當中1月1日更增設早上5:30至7:30的「初日之出特別營業」，該時段僅限800人，讓大家在離地450米的天望甲板及天望迴廊樓層上，直擊新年第一縷日出從東京城市景觀上緩緩升起的壯麗畫面。與此同時，該特別營業時段還跟兩間晴空塔官方酒店合作推出住宿方案，其中一間是位於墨田區、共有383間客房的東京黎凡特東武飯店，其方案包含1晚住宿（12月31日入住）、「初日之出特別營業」入場券及酒店2樓Verdure餐廳的早餐。這間酒店的一大賣點是向北客房可飽覽晴空塔，朝南面的客房則可賞東京鐵塔等景色，而位於23樓的Levant套房面積達誇張的168平方米，能透過大窗戶細味離地100米的東京景致。方案於12月2日起接受預訂，2人1房費用¥81,800起（約HK$4,172）。

---------------------------

神戶：翻新重開 睇勻360度

建於1963年、高108米的神戶港塔是神戶市著名地標，於2021年9月起進行大規模翻新，直至今年4月才重新開放。焦點落在可360度俯瞰神戶港灣風景的露天屋頂平台Brilliance Tiara Open-air Deck，及設在3樓、內有咖啡廳和酒吧的360度旋轉展望層。而毗鄰該塔、樓高35層的神戶大倉酒店於2025年元旦推出「神戶港塔初日之出」方案。共有468間客房的酒店既可飽覽碧藍汪洋大海，同時可眺望六甲山脈，環境幽美。方案包含12月31日入住酒店西側能看到神戶港塔的標準客房（16至27層），並安排於明年1月1日早上6點至8點（當日預計日出時間為早上7:06）登上塔內的展望樓層（1至5樓）迎接初日，屆時會為訪客提供乾杯用的酒精飲品，及贈予價值約¥5,000（約HK$255）、內含神戶港塔產品和食物的特製福袋。觀賞完畢後可回酒店享用充滿新年氣氛的自助早餐。方案費用（2人一房）每位¥42,100起（約HK$2,147）。

---------------------------

名古屋：房內享受 悠閒自在

如果想留在酒店客房內悠閒地觀賞元旦日出的話，則可考慮名古屋王子大飯店天空塔於12月31日至明年1月2日推出的New Year Stay住宿方案。該酒店設在名古屋市高層大樓Global Gate 31至36樓，讓住客可將市內的繁華景象盡收眼底。方案提供多個房型選擇，面積由32.3至79.4平方米不等，當中可選於12月31日入住運河景觀的天空雙床房，保證享有能看到2025年首個日出的坐向。另外，方案包含由Sky Dining天空餐廳提供的新年限定自助晚餐和早餐，另有限量100份的跨年蕎麥麵，可體驗當地迎接新年的飲食習俗，寓意吉祥如意、長壽延年。加上餐廳設於酒店的31樓，距離地面達140米，享用美食的同時，也可透過全景玻璃俯瞰市內風景。住客會獲贈愛知縣豐國神社的開運繪馬，待你寫上願望後，職員便會幫你帶回神社祈禱並掛上繪馬。另外，住客可選擇到酒店的Club Lounge欣賞元旦日出，景觀同樣一流。方案費用每晚¥74,232起（HK$3,786）。