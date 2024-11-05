黎芷珊親睹被炸毀建築：呢個畫面好震撼

由黎芷珊任主持的台慶全新綜藝節目《戰場上》，今晚（5日）播出第二集，黎芷珊去到烏克蘭的博羅江卡、伊爾平及基輔，以第一身視覺探索被戰火摧毀了的建築物現況，並訪問了多位受戰火影響的當地市民。面對眼前被炸至體無完膚的民居及建築，滿地頹垣敗瓦，令芷珊為之動容，激動表示：「對我嚟講呢個畫面好震撼。」

黎芷珊訪問了現年21歲的Olena，她憶述在戰火爆發一刻，沒有選擇逃亡，而是獨留在伊爾平的家，經歷了為期9日被炸彈密集式炮轟的日子。她向芷珊展示當時拍下的大型建築物及民居被炸畫面外，還展示了於2022年3月某天凌晨，記錄的炸彈發射時間，短短一、兩個小時內，有十至二十個轟炸記錄，她指對炸彈聲熟悉程度，足以令她區分得出「射埋嚟」及「射出去」的分別。如今Olena直言每日能夠醒來已經足夠感恩：「因為我唔知道今日我計劃咗，聽日我仲有冇命喺度。每日起身擘大眼後，你會（深呼吸一口氣）：『我仲喺度，好好』」，這也讓她覺得身外物不重要，真正需要的只有護照和電話。

而另一位僅得9歲的Vova亦曾經歷逃亡，6歲時與媽媽逃亡到愛爾蘭，時隔兩年多與家人團聚，他說：「很高興回到烏克蘭，即使甚麼都爆炸，我也要留在家。」芷珊又訪問了單親媽媽Olexandra，Olexandra的丈夫是軍人，戰爭爆發後她與當時只有6歲的女兒長時間躲在地下室，透露女兒現時聽到行雷聲會恐懼，以為是轟炸。苦等2年終等到丈夫回來，可惜丈夫竟以「想生活得更充實，想有更加多女人」而提出離婚，令她傷心又不知所措。