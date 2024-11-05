永遠懷念楳圖一雄　粉絲必買《洗禮》紀念品

日本著名「恐怖漫畫大師」、《漂流教室》作者楳圖一雄上星期不幸因胃癌離世，享年88歲，各地漫畫迷深感不捨。於1950年代出道的楳圖一雄，其作品深入探討了恐怖、奇異與驚悚的主題，並深受日本傳統怪異故事和日式恐怖風格的啟發，從而創作出一系列令讀者深感震撼的經典作品。代表作包括《漂流教室》、《貓目小僧》、《我是真悟》和《洗禮》等，對後世影響深遠。早前小學館集英社製作推出了紀念《洗禮》50周年的商品，包括有雙面設計的棒球外套及滑板，作為粉絲，必定要買來收藏一番。

《洗禮》是一部關於母女之間交換大腦的故事，作品的恐怖氛圍和對人性深層的探討令人印象深刻，無論是視覺上還是故事情節上，都有強烈的震撼力，這些驚悚視感同樣呈現在產品上。棒球外套其中一面以黑白為主色，將《洗禮》中最具代表角色櫻花的多種表情以刺繡方式在背部呈現，展現了楳圖作品特有的陰森與奇異美感。精細的刺繡技術，很有立體感和質感。另一面則有50周年紀念標誌的刺繡，雙面設計易於穿搭，不過相信很多粉絲都只會買來收藏。外套有5種尺寸選擇（S、M、L、XL、XXL），適合不同身形，男女皆可穿着，售35,200日圓（約HK$1,795）。至於另一款產品滑板則有兩款設計，各印上不同的櫻花插圖，表現了角色美麗與恐怖並存的特質，均印上紀念50周年的特別標誌。滑板也可作為裝飾品，展示在牆上或書架上，十分醒目搶眼，各售14,300日圓（約HK$729）。