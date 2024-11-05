楊茜堯使出「連環眼神殺」　啟動「全能演技」Mode獲推視后

台慶劇《黑色月光》昨晚（4日）劇情講述楊茜堯飾演的「余滿月」為了令仇人「蔣基俊」（馬志威飾）盡快跌入圈套，以債務威脅蔣基俊跟班 Barry（馬貫東飾）助攻。楊茜堯與馬貫東在近乎兩分鐘的場口，楊茜堯雖然只有四句對白，「你想點」、「你唔係諗住同蔣基俊講呀嘛？」、「你係咪傻㗎？」等；但楊茜堯憑「連環眼神殺」及視后級「表情包」，漸進式「奸險冷笑」到「大聲勝利恥笑」，還有側頭及擰轉面大笑的動作，成功展現深藏不露、奸險、狠毒多層次情緒，最後吐出一句：「其實我份人好易話為㗎咋！」，充滿張力和爽感。

當面對親人時，楊茜堯的表情即180度變，對著親妹曦晨（黃翠如飾）總是一臉憐愛，眼神帶著笑意，難怪獲網民大讚全能型。網民留言：「楊枱（楊茜堯）拎硬視后！」、「唔使講嘢都知佢諗緊咩！」、「楊做奸角好似呢套咁，有種令人心寒嘅感覺，同阿旺一樣，真係奸又得、正義又得」。另一焦點場口，是林夏薇飾的（卓慧雲）因賭錢輸掉巨款，被迫以價值七位數的限量版名牌手袋套現，結果在出席名流社交公開場合時被發現「背假包」，最終獲楊茜堯出手解圍。

在內地引發了極大回響，「黑色月光名媛背假包」成為熱搜，皆因拆解假包包風波劇情峰迴路轉，當中更包含了滿月及滿星（楊卓娜飾）的姊妹情。該幕最值得留意的，是蔣祖曼以《法證先鋒 VI：幸存者的救贖》的名模「Nana」身份現身宴會的天橋上行 catwalk，某些鏡頭祖曼與林夏薇及文雪兒同場，獲不少網民大讚驚喜。不說不知，祖曼這幕只有短短16秒，卻足足拍攝了大半個晚上，足見製作認真。

祖曼受訪時表示是專誠到《黑色月光》劇組客串，感覺興奮：「咁啱《法證》同《黑色月光》同一時間開工，但嗰日我淨係開《黑色月光》，所以唔係剪接，我係直接進入《黑色月光》劇組，見到楊茜堯同薇薇超開心。呢場戲好犀利，我人生未見過六部機一齊拍咁大場面，好犀利。同埋令我覺得 Nana呢個角色圓滿咗好多，因為佢喺《法證》度冇乜實質行過天橋，咁《黑色月光》呢個位就彌補到佢呢個缺口。佳導成日都會埋啲伏筆，好多角色都會喺唔同嘅劇度穿插，呢樣嘢好好玩，最好玩嘅角色，係同一個角色但喺劇組度係接觸唔同嘅工作人員，梳化服都唔同，所以好過癮，我都好期待Nana將來係咪可以再去第二套劇玩。」