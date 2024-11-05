廖子妤獲讚超班演出　馮允謙難忘與盧慧敏做情侶

由馮允謙、廖子妤和鄭丹瑞主演的電影《得寵先生》將亮相「HKAFF香港亞洲電影節2024」，並於28日上映。男主角鄭丹瑞飾演的火爆廢老，與戲中女兒廖子妤吵吵鬧鬧，馮允謙（Jay）的「薯look」造型，與戲中的狗義工盧慧敏（Amy)演情侶，還有動物醫生黃正宜（阿正）的演出。早前舉行開鏡拜神儀式，廖子妤爆料在拍攝現場播出鄭丹瑞其中一首名曲《留給最愛的說話》，她笑說：「一播讀白『濕滑嘅司機 粗心大意嘅馬路』，佢就會問我哋『係咪想聽Live？』我哋好期待佢現場演繹，但佢又唔肯。」

唱家班Jay表示好想跟鄭丹瑞Jam歌，笑指對方是香港第一代Rapper，其實鄭丹瑞於1993年推出歌曲《那夜我替女兒「R」背脊》，街知巷聞。鄭丹瑞表示：「我查過Rapper意思，即係『數白欖』，我係第一代『數白欖』，你哋摩登啲咪叫Rapper囉！『那夜我替女兒R背脊⋯⋯』我用羅文、鄭少秋腔，『R得佢舒服⋯⋯』」。

阿正發揮主持本色，訪問各人對前輩合作學到的東西和優點，廖子妤大讚戲中爸爸又高、又靚仔、又好脾氣及好肯教新人，好多優點，笑言不想離開劇組。廖子妤說：「同前輩合作大壓力，但又好易入戲，佢真係畀到我『爸爸』嘅感覺，我哋有幾場戲一見面就要面左左，戲中父女關係有啲似我真實故事，好容易投射到。剛才拍嗰場，喊到不得了。」鄭丹瑞就表示原本希望她有80分，結果做到120分。

鄭丹瑞自爆原來對狗有敏感，但竟然可以同狗狗拍電影，建立很好關係，是一個好大挑戰，好好玩。阿正揚言是鄭丹瑞的鐵粉，她說：「我依家企喺隔離好光榮，最緊張同佢一場嗌交戲，劇情我同Amy懷疑爸爸落毒害啲狗，佢哋對罵，我就夾喺中間，大家都睇到身高差，我對佢哋毫無威脅。」本身很喜愛動物的Amy就特別開心：「我最感恩係可以同有經驗演員合作，學到好多嘢，拍攝、待人接物、處事、處理自己情緒。」

Jay表示最難忘一場戲跟Amy搬運鐵欄，「鄭丹瑞問我一條IQ題，依家唔劇透住，但好好笑，好開心。」Amy爆料：「最搞笑場戲拍完，到依家Jay仲未明白IQ題嘅答案。」Jay表示第一次拍電影緊張又興奮，他說：「感覺比我預料中好，雖然我唔係好多戲份，但都會無得瞓覺和好大壓力。我同Amy對手戲較多，同佢合作好舒服，佢無嫌我做得唔夠好，仲成日鼓勵我，多謝Amy。」Amy就笑言：「我點會嫌你呀！」