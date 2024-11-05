陳貝兒攜母遊敦煌　星空下談天：把握每一個時光

主持陳貝兒可謂「非一般旅遊達人」，在《貝兒遊世界》旅遊系列中，頭炮前往絲綢之路的甘肅敦煌之旅，首次挑戰隨團百人同遊新體驗，此行難得和媽媽同行，特別感動難忘。

由旅遊節目《嫁到這世界邊端》，到近期熱播的《無窮之路》，陳貝兒近年走遍世界各國拍攝，紀錄不同風土人情和歷史面貌。她表示：「過去幾年一直不停飛，今次是第一次這麽大規模，我們百多人一齊包機、浩浩蕩蕩出發，未試過百多人同行，半玩半拍攝，旅程真的很熱鬧滿足。」貝兒感受最深刻是，團友中有一組是55周年同學會，「想像一吓，一群朋友已經相識超過半個世紀，累積了很多回憶，他們之間傾偈和玩都好温馨很有默契。

有一對夫妻很Sweet，已經70幾歲，全程都會拖住手行，他們已經結婚40年，兩公婆依然很甜蜜，睇到我很感動，希望將來我老了，也會搵到一個心靈伴侶繼續去玩。」貝兒在9天旅程中經歷尊貴獨特體驗，於大漠夜觀星空，營地圍住篝火跳舞、欣賞中國傳統打鐵花及煙火表演，又騎駱駝暢遊鳴沙山、月牙泉，穿上古裝西出陽關，第一次經過河西走廊，在敦煌莫高窟更有奇遇。「真是很奇妙的緣分，在莫高窟入面竟然重遇一位我認識多年的高僧師傅（佛光山住持心保和尚），他帶了我和媽咪參觀絕少對外開放的158號洞窟，這個洞窟入面是一尊巨型卧佛，我在入面參拜誦經，真的感受到十分奇妙的緣分，才會令我去到這個洞窟。」第158號洞窟是敦煌莫高窟最具有代表性的洞窟之一，估計已有1,200年歷史，裏面的臥佛身長達15.6米，佛像雙眼半閉，微含笑意，表現了釋迦牟尼涅槃時的情景，洞窟內更繪有大大小小的菩薩及羅漢像。

貝兒此行難得寓工作於娛樂和媽媽結伴旅行，趁機報答媽媽辛勞，「我不在港時，事無大小都靠媽咪，咁大個女也要媽咪照顧。今次出Trip旅行，終於有機會全程由我照顧媽咪，很開心有這樣的WE TIME。」貝兒曾和媽咪去過台灣、曼谷。首次兩母女踏足沙漠、在星空下談天，「酒泉有一個金塔胡楊景區，秋天的胡楊木樹葉全部變了金黃色，背景很靚很優美，媽咪非常開心，我們影了很多相，令我深深感受到無論做甚麼事也好，對身邊人的愛，對媽咪、爹地，對屋企人的愛，都要愛得及時，因為時間有限，人生無常，要及時行樂，把握每一個時光，把握每一個相遇。」