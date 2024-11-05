關曉彤大Deep V夠「胸狠」　撼贏劉亦菲靚絕全場

內地平台今日舉行影視活動，吸引大批紅星盛裝出席，場面熱鬧。雖然已踏入冬天，但一眾女藝人依然「愛靚唔愛命」，不約而同以性感打扮亮相，關曉彤的性感晚裝將其身材優點全線展露，甚至「紅地氈老手」劉亦菲也給比下去，而趙露思則被狠批「着錯衫」，引起網民熱議。

關曉彤以一襲銅色晚裝性感登場，大Deep V相當「胸狠」，長腿於薄紗裙內若隱若現，誘惑盡現！壓軸登場的劉亦菲則是一身綠色拖尾晚裝，展現白滑肌膚及美背，且手持一朵鋼鐵玫瑰，繼續凝造《玫塊的故事》的角色形象。小花虞書欣穿上粉紅Tube Dress青春氣色大爆發，白鹿的黑色低胸晚裝盡騷火辣身材之餘，更被大讚貴氣十足。而昨日被媒體踢爆已與楊洋分手的王楚然，則以一身鮮紅打扮「沖喜」。至於將迎來26歲生日的趙露思以灰色貼身背心配粉紅碎花裙現身，一雙美腿相當吸睛，不過卻被網民揶揄「穿上了網紅的搭配」，質疑她對潮流的觸覺。

另外，關曉彤夥拍范丞丞演出的新劇《小巷人家》甫推出即贏到開巷，獲影視平台打分8.2，把僅得4.9分、由陳都靈主演的《大夢歸離》打到落花流水！而虞書欣與丁禹兮主演的《永夜星河》則獲7.5分屈居亞軍，有指近日播出的一集中二人本應有場重頭激吻戲，但卻被刪掉，搞到不少粉絲連聲抗議，直言要「剪回來」才能平息民憤。