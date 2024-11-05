張繼聰⽗女檔上陣配音　Sinnie＠Lolly Talk獻唱電影歌曲

藝人張繼聰（阿聰）首次與愛女張靖（Kakaball）合作聲演一個家喻戶曉的動畫，當中女團Lolly Talk成員Sinnie亦參與一份，更會獻唱電影多首歌曲。首次父女檔上陣，非常有新鮮感。乖女首度童「聲」登場，阿聰直言配音前兩父女在家有一起重看第一集電影，沒有特別指點Kakaball，笑稱：「我哋喺屋企唔講公事㗎！」阿聰指出小朋友配音方法跟大人不同，不可能要求他們睇住畫面配音，全靠導演示範，讓Kakaball模仿語氣和節奏，再經剪接師處理，完成品看到畫面與女兒聲音完美融合，阿聰大讚乖女表現出色，兩父女一起經歷了一次夢幻的配音旅程。

而首度為動畫配音的Sinnie，覺得要即場睇片配音夾嘴形有一定難度，幸成功投入感到很大滿足感。自言性格膽小驚青，要扮演角色勇氣和樂觀的個性，感覺大挑戰，她表示：「今次配音幫我叉了電！最開心是獻唱多首電影的歌曲，充滿希望和正能量的歌，令我知道失意時可以透過唱歌給予自己力量！」有別於Lolly Talk的歌曲，Sinnie覺得這首主題曲更加放大了內心的感覺，唱出了自己的心聲。