保錡向蒙嘉慧偷師　學同圈中人拍拖

吳保錡早前夥拍蒙嘉慧拍攝真人騷節目，對蒙嘉慧與老公鄭伊健能放下偶包恩愛放閃的愛情大表羨慕，視為學習榜樣，自稱好想身邊「了解中」的另一半他日也會因為這份感情而感到驕傲。

吳保錡、蒙嘉慧（Yoyo）和陳海寧合作的真人騷節目早前赴日本福岡拍攝，由「日本通」蒙嘉慧做領隊，帶領他們體驗不同生活，試過要上山採摘食物，斬柴生火煮食，原來Yoyo一直好想過這種原始生活，保錡取笑Yoyo有玩開劍道，斬柴十分厲害。Yoyo表示跟陳海寧一早認識，因為對方與伊健合作過電影《深宵閃避球》，又爆自從陳海寧介紹她吃「牛腸窩」後，她愈變愈肥，由原本重了15磅，現在多了30磅。身形成為網民談論話題，Yoyo認為最緊要健康：「我可以好寸咁講，我想減唔難，只係冇原因要減，太多好嘢食忍唔到，體重仲有上升空間，『肥仔』都可以拍嘢，就知觀眾接受力好大，只係你哋攞我以前做比較，如果當一個全新嘅我就冇壓力。」

搵錢要緊

保錡從Yoyo身上學到活在當下的人生道理，直言藝人表面星光熠熠，背後有不少假像，問到可有從前輩身上學識與圈中人拍拖方法？傳撻着歌手菊梓喬（Hana）的他笑言：「唔使諗方式，首要搵多啲錢，名成利就有錢就可以解決更多事，不過搵唔到啦！」Yoyo笑問：「我其實唔識點同圈中人拍拖，但你有拍拖咩？」保錡說：「了解緊，Yoyo同伊健真係好Sweet，喺福岡拖住手行街，畫面好夢幻，唔理旁人世界只有佢兩個，人生應該咁。（好羨慕？）唔識羨慕，但好夢幻，兩個漫畫人物行咗出來過自己人生，將來我可以為對方，養到佢有個家庭，我一定令佢更proud of呢段感情。」