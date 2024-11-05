公開年底大計！ZEROBASEONE望到更多地方會粉絲

韓國選秀節目《BOYS PLANET》出身的人氣男團ZEROBASEONE（ZB1）本月2及3日在澳門舉行演唱會，他們在騷前接受傳媒訪問，大談舉行巡唱的感受和今後的活動計劃。

他們於今年9月展開出道以來首個世界巡唱，問到與海外粉絲見面的感受，成員金地雄表示：「看到成員們在演出時幸福的樣子，我也感到很安慰，覺得他們很帥氣，很感謝海外粉絲無論身在何處都很支持我們，近距離見面時，我發現每位粉絲都以笑容迎接我們，真的好漂亮！」

談到年底的活動計劃，內地成員章昊透露他們會繼續有巡演，希望巡唱有一個完美的結束，而他們亦會參加多個頒獎典禮，會努力為大家展現帥氣的舞台，亦希望能獲得更多獎項，亦期待跟更多粉絲見面，金泰來則表示希望能在頒獎禮上與同門男歌手Roy Kim合作。

問到2024年有甚麼難忘回憶？韓維辰說：「在舉行海外巡唱時最難忘的是聽到粉絲們的歡呼聲，我會繼續努力演出，希望為大家留下幸福的回憶。」隊長成韓彬亦表示：「無論是甚麼時候、身在甚麼地方，我們都會走向有ZEROSE（ZB1官方粉絲名）的地方，我愛你們！」