佘詩曼首戰律政劇　孖高海寧做鐵人姊妹

視后佘詩曼愈戰愈勇，去年憑《新聞女王》中「Man姐」一角威盡港劇，在內地亦收視、口碑報捷。即將開拍第2輯及電影版的她，遇到好角色、好劇本難忍戲癮，落實再接一劇首挑戰律師角色，與同樣密密拍、密密做的好姊妹高海寧齊齊做「鐵人」！

佘詩曼（阿佘）近年忙個不停，香港、內地兩邊飛，開啟瘋狂工作Mode！昨日她又到北京出席大型影視活動，身穿中門大開兼大露背的黑色長裙示人，性感又高貴，艷壓紅地氈。適逢今年是經典劇集《金枝慾孽》20周年，劇中演員張可頤、鄧萃雯及林保怡亦聚首一堂，偕阿佘在紅地氈合照。

阿佘早已度期為無綫劇集《新聞女王2》及此劇的電影版開工，而無綫早前指會開拍律政題材女主劇《正義女神Themis》，網民力推阿佘擔演「律師女神」角色，而她亦在內地節目公開表示想挑戰演律師，但將連環開拍多套作品的她，亦要顧及體力、精神各樣因素。雖然日前無綫節目巡禮對《正》劇女主角故作神秘，但據知阿佘看過劇本後相當喜歡，已秘密接拍，現時除了挑燈夜讀劇本外，更積極做運動備戰，務求以最佳狀態上陣；節目巡禮當日還公布了其他演員名單，包括多年沒拍無綫劇的譚耀文、許紹雄、周嘉洛、陳煒與戴祖儀等。

拍馬國明好放鬆

至於另一「鐵人」高海寧（高Ling）跟阿佘一樣，之後會拍攝《新聞2》及電影版，除了剛跟馬國明完成賀歲片《麻雀女王追男仔》外，日前她在日本大阪孖組合農夫拍攝旅遊節目，前日隨即又趕到珠海出席晚宴，一身Deep V長裙獻唱，又與觀眾握手，場面熱鬧！她甫返酒店即Po相分享，攰爆寫道：「鐵人Ling唔易做。」

昨日她已於深圳孖馬國明、陳曉華等為新劇《夫妻的博弈》作首日拍攝，日前她接受東網獨家訪問時說：「今次又係同馬國明合作，同張頴康就演夫妻，呢套係輕喜劇，之後成年都對住馬國明，好開心，因為同佢演戲好放鬆。」據知此劇故事貼地，但亦帶點復仇情節，她說：「可以帶出獨立女性思想，我好鍾意。忙咗成年，雖然成日飛，但好耐冇去旅行，之前去大阪拍嘢就當放假，返嚟就開劇，重新投入工作，好耐冇拍劇，都有啲戲癮。」問到體力能否支持，她大派定心丸叫大家不用擔心，會爭取時間休息。

陳曉華告別柔弱

今年同樣忙爆、有最多劇在手的無綫藝人陳曉華亦有份拍《夫》劇，她受訪時說：「前幾日造型嘅時候，大家都覺得同平時嘅陳曉華好唔同，造型已經畀咗好大改變我，有啲突破點，所以好期待，因為平時都係演柔弱角色，但今次比較強悍。」

馬國明則笑言最近經常黐住高Ling：「之前同佢少合作，對上一次係《C9特工》做夫妻，今次角色係高Ling嘅好友，陪佢共患難。（不停忙，阻住造人大計？）一向都隨遇而安，順其自然，有工開梗係做嘢先。」而首度與高Ling合作的張頴康，劇中與高Ling有感情轇轕，問有否「愛情動作戲」？他笑說：「暫時未見有，最好唔好搞我啦！如果有呢啲場面，我又唔可以食嘢，畀我食吓嘢啦！」問到身為「人夫」的他，與太太麥雅緻有否「博弈」？他笑說：「點解咁期待呢套劇，就係因為同老婆冇博弈，因為老婆永遠都係啱！」

吳卓羲踩場搞氣氛

前無綫小生吳卓羲（Ron）離巢後專注內地發展，除了拍電視劇及電影外，更不時接品牌活動，相當受歡迎，連林盛斌（Bob）日前在廣州舉行Talk Show，亦找他做嘉賓撐場。向來玩得又搞笑的Ron，除了即場演繹名曲《別怪他》外，又與Bob大講笑話搞氣氛，全場拍爛手掌。

有指Ron稍後亦會重返娘家，孖林夏薇、龔嘉欣及陳展鵬拍攝無綫新劇《璀璨之城》，他與陳展鵬10年前曾合作劇集《叛逃》，網民期待他們再鬥戲，擦出新火花。