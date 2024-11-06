阿爾柏仙奴自爆被會計欺騙　身家大跌要轉拍爛片

荷里活影壇教父阿爾柏仙奴（Al Pacino）早前出自傳《Sonny Boy》，在書中他自爆因信錯會計師而令5,000萬美元（約3.85億港元）身家最後得番0元！

阿爾表示自己當年請錯了一名貪污的會計錯誤管理其基金，因而墮入「龐氏騙局」，結果令阿爾的身家打回原形。事發於2011年，他表示：「我當時已有好多人警告過我要留意個會計話佢信唔過，佢有好多名人顧客。」當時那位會計已動用阿爾的基金在比華利山租住豪華大屋，之後更帶一家人去歐洲玩。當阿爾返回荷里活大屋時已有所懷疑，最後知道自己已「中招」。他表示最終搞到破產：「我有物業，不過完全冇現金。而他更不忘呻做演員沒有太多錢真正「落袋」：「喺呢行，當你賺1千萬美元片酬，並唔係真係有1千萬（落袋）。因為律師、經紀、公關人員與政府（稅款）收下收下就剩番450萬美元落你袋。」

因為破產的關係，阿爾表示不會在以前般「揀戲拍」。他說：「以前我拍電影會揀認為與自己有關連與感覺到自己帶一啲入去嘅影片，但破產之後，我即捨棄我事業上嘅任何一條規則，並開始去接受接拍一啲畀得高價片酬嘅戲。就係因為咁，我同意接拍阿當桑迪拿（Adam Sandler）套戲《龍鳳黐孖J》（Jack and Jill）。呢套係我輸晒身家後首部接拍嘅電影，好老實，我拍係因為我已失去一切。阿當想我演，佢哋畀好多錢我。我愛阿當，同佢合作愉快，亦成為好朋友。佢真心好人。」《龍》是阿爾從影以來的「經典爛作」，他亦因而獲《金草莓》最差銀幕情侶與最差男配角。