徐若瑄罹患甲狀腺癌　呆足5秒無法接受：為甚麼是我

現年49歲台灣女星徐若瑄，原來於去年12月宣告離婚後，今年初檢查出患上甲狀腺癌，今日 （6日）消息傳出後，佢亦直認得知此不幸消息後十分驚訝，但好快做出決定，接受手術治療對抗病魔。據台媒指，徐若瑄證實喺今年初經健康檢查時發現甲狀腺癌，係生喺喉嚨內嘅零期癌。當時佢得知此事後先呆足5秒，亦一度無法接受，更反問：「為甚麼是我？」同時面對離婚及癌症，對佢連番打擊。

不過徐若瑄好快就整理心情，積極接受現實，隔日即入院接受手術治療。手術後，佢等傷口愈合後，就重新學習改變發聲位置，以及上唱歌課及肌肉訓練嘅物理治療。上月佢先公開現身宣傳熱血新片《兵乓男孩》，身為演員嘅佢凡事親力親為，勤跑電影映後座談，又力邀演藝圈和企業界好友包場支持，原來當時佢已經捱過手術，努力復出見大家。

當時徐若瑄喺首映會上，亦只分享自己近期同阿仔Dalton大吵一架嘅生活瑣事，透露近日因仔仔面臨大考，學業問題令二人鬧大交：「監督讀書這件事本來就不討喜，我當然想做兒子快樂的部分，這是我們人生中第一次大吵架，我氣到一個人到角落哭，但他拿了兩張衞生紙我就融化了！」又坦言有時候好嬲，情緒處於不穩，如今對照佢病咗嘅消息曝光，似乎有迹可尋。

今早，佢亦親自發文交代病情，直言自己係因家族遺傳基因而得病，好在全家都有固定健檢習慣，先可以提早發現並且治療，大呼：「我覺得自己很幸運 感謝天」，佢又提醒大家要定期固定做健檢，依家佢好好，叫大家唔使擔心：「別擔心，我現在很好喔 也謝謝所有關心的朋友 我們都要平安健康，快樂幸福」而早前手術後2、3個月內不適合演出，因手術位置係喉嚨入面，佢亦配合醫生叮嚀做喉嚨復健、勤按摩、物理治療，好番之後已先後飛唔同地方演出、新專輯享聽會、震災演出、高雄小野麗莎老師35周年巡迴演出等，依家佢就落力宣傳新片。

2014年徐若瑄嫁畀新加坡集團主席李雲峰，後來為高齡生子臥床5個月、打咗300針安胎針。喺徐若瑄大肚時，佢就已經表示身體唔好：「屁股打到幾乎快找不到不痛之處可再扎針。」又透露曾遇到生死關頭危機：「生你（指兒子）前48小時我必須停打蛋白S的針，所以若你突然要出來，我可能會面臨大量出血而死亡的風險，謝謝你愛媽媽，我們沒有發生那樣的事。」

未料去年11月二人共同宣布離婚。當時喺聲明中，雙方坦言因為「克服不了雙方的差異」決定分開，經過理性討論後決定劃下婚姻句點，未來仍是家人。