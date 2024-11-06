呂慧儀仔仔成內地遊學團受害者　爆學校強制迫參加

屯門小學！衞生署衞生防護中心尋日（5日）表示，保良局道教聯合會圓玄小學辦內地遊學團爆急性腸胃炎，共26名學童自上周五（1日）起陸續出現嘔吐、腹瀉、肚痛及發燒病徵，全部病人情況穩定。原來當中藝人呂慧儀仔仔黃柏翹（蟹籽）就係就讀該校，佢貼出家長群組對話截圖，見到有多名家長對學校處理手法大感不滿，並指有小朋友向家長報稱老師曾購買一啲當地小食。呂慧儀指唔只有30名同學仔嘔吐及發燒，更多於2名同學到醫院求醫，遠超於公布人數。佢又提到今次遊學團屬強制性，部份家長包括佢本人亦冇收到學校電話查問情況，質問學校將如何處理今次事件。

佢寫道︰「星期六（2日）晚起陸續有小朋友發病，直到今天（4日）仍有小朋友開始發燒嘔吐，如果今天開始病，學校沒有及時處理，可能影響全校的小朋友那怎樣辦呢？」又貼出探熱針相，並透露阿仔「好耐無燒得咁行」、「嚇死娘親」，佢為咗照顧阿仔，自己都冇得瞓，每隔一、兩個鐘就起身幫阿仔量體溫。及後佢表示阿仔依家已退燒，不過兩日冇返學，而仔仔早於回港當晚起便肚痛，翌日嘔咗幾次，要入院打止嘔針，發燒足足兩日。佢稱學校直至尋日（5日）朝早7時先出通告提及有關新聞，中午再出通告提及學校如何處理及消毒。