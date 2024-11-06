【簡潔生活學】看漫畫學整理

「間房咁亂，得閒執下啦。」「啲衫周圍放，邊啲洗咗邊啲未洗㗎？」以上對白是不是很耳熟呢？很多家長對子女房間「立立亂」感到束手無策，想仔女自動自覺打掃，睇怕難過登天？這樣說又太誇張，但是，整理習慣的確最好從小培養，除了可以減少過分依賴家人或工人姐姐，也有助培養他們的執行能力或責任心。

如果用說教的方式未必行得通，可以借助漫畫的滲透力吧！坊間有很多以整理收納為題材的日文翻譯漫畫，以下幾本較為熱門的，除了有實體書也有電子版選擇。

《漫畫圖解5分鐘就看懂「整理收納養成術」》，內容以一班可愛的貓咪們化身成小學生角色，於日常遇到的整理難題，透過「黃貓老師」提供各種解決方法及建議。而黃貓老師實際是由整理收納專家「南美佳」和「阿部川黃貓」共同擔任，以她們親身經驗，詳細描述整理及收納的方法，非常實用。書末更收錄兩位專家給家長們閱讀的訪談，家長可透過內容了解怎樣做才能讓孩子對於整理這件事不再排斥，而是主動收拾，除了解決家長及孩子對於做家事的煩惱，同時也讓家人更互相理解及融洽。

另一本《生活素養小學堂1：小學生的整理收納術》的作者「宇高有香」，同樣是居家規劃師，內容是透過四大課程的整理訣竅與步驟，幫助孩子學習對整理的基礎概念，學會整理與布置自己房間，同時培養做家事的好習慣。

如果不喜歡少女風格，可以考慮這本《看漫畫輕鬆學-整理收納：生活習慣好：長大不煩惱》，內容是講述主角阿寶從來不整理房間，突然有一日來了一位像光頭阿叔的整理大神，以幽默的方式，教曉阿寶整理就像遊戲一樣，好玩又實用，阿寶更學會了「深入思考的決斷力」、「自動自發的行動力」、「珍惜事物的溫柔之心」等道理。

雖然這些漫畫的對象是小朋友，但大人同樣適合看。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務公司創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

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-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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