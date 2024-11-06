陳豪睇實阿女唔畀戀愛腦　顏米羔諗定退休調理農務

視帝陳豪、《中年好聲音第2》選手顏米羔等昨晚（5日）到灣仔出席活動。陳豪表示小時候家住公共屋邨附近，加上在屋村內的學校就讀，因此他的童年回憶中很多事都在屋邨發生，他說：「我親戚住華富邨，大時大節都會去親戚度慶祝，最難忘中秋成班𡃁仔喺天井點滿蠟燭。」他笑稱讀書時期是個乖孩子，更試過在校門外被不良少年騷擾，問他可有試過在校門外等女生放學？他笑稱未試過：「我差唔多成年先拍拖，我個年代鍾意女仔如果被發現會畀人笑，會覺得男女授受不親，同女仔玩係唔夠Cool！不過我後來發現原來同女仔玩係好開心嘅，哈哈！」問他可會灌輸相同觀念給子女？他笑稱也有點點，又自爆小學時收過情信，即時「掉都掉唔切」。

自認傳統的他，覺得應以學業行先，拍拖可以遲一點，坦言不想小朋友戀愛腦，又自爆作為父親，對9歲女兒會特別緊張：「個女我會睇實啲！佢依家會上網睇啲愛情題材嘅嘢，相信都有啲憧憬。」他指太太陳茵媺雖然在外國成長，但思想同樣傳統，故比他更緊張。

顏米羔就表示喜歡屋邨鄰理間守望相助的精神，住村屋的他也會嘗試跟樓上樓下互相照應：「參加《中2》嗰陣都唔會視為比賽，而係同其他參賽者互相幫助。」他高興表示近來多了工作，亦因想要搬屋，正忙於物色鄰近市區的單位，故此休息時間不足，又表示喜歡簡潔的小型單位，亦習慣租樓故不考慮買樓，喜歡動物的他反而更想入手農地務農作樂，又希望退休後可以在農村生活。