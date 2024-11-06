江若琳唔認虎媽　自爆阿仔一星去5間playgroup

藝人江若琳（Elanne）尋晚（5號）出席周年晚宴暨音樂獎頒獎禮，相隔7年再出新歌的她，自言並非前來攞獎而是專程支持音樂活動，她說：「我重返樂壇，就好似重生一樣，所以只要我喺香港又唔使湊仔時，我都會出席支持，嚟緊嘅頒獎禮我都會去，感覺好似返番我做新人嘅時候。」問到再出席音樂活動感覺如何？她謂眼見樂壇新人輩出，感覺百花齊放，所以很開心。

問到出席活動可會影響湊仔？她謂除有老公Oscar做後援外，還有外傭姐姐幫手，不過她開始為2歲大的囝囝升學問題而煩惱，她說：「佢明年9月就入讀N班，我要陪佢面試，不過唔似其他家長會報10幾間，我只係報目標嗰幾間啫，現時佢一星期5日都返緊playgroup，我做司機，車勻晒灣仔、土瓜灣、將軍澳、大角咀及尖沙咀，不過佢都係去玩，可以學吓社交，等佢見到陌生人唔會喊。（囝囝返咁多學，你係咪虎媽？）相比其他家長，我唔係。」她又分享囝囝似爸爸很健談，曾經叫她「八婆」，但並非鬧她，她說：「屋企有好多長輩，有伯伯同伯婆，佢有時會叫爸爸個名Oscar，又叫我ling ling，好sweet。」

同到場支持的還有C AllStar兩位成員陳健安（On仔）及梁釗峰，他們指剛才看到年輕歌手表演，勾起當年出席頒獎禮時的回憶，On仔笑言雖然沒有抽獎運，但也期待中奬，又自爆自己夾公仔最強，他說：「上星期陪朋友玩都有分享幾招，試過喺疫情時玩網上操控日本夾公仔機，遙距夾公仔，都夾到好多禮物。」有謂他可在網上教授，他笑指想低調點，但有想過宣傳或搞歌迷聚會時玩夾公仔機，因為可以益歌迷。

至於釗峰最近因迷上跑山，令小腿變粗，他笑言：「男人粗好啲！」又透露曾到台灣、泰國等地方跑山，稍後將會在港參加慈善接力賽，與另外3個朋友挑戰100K，自認算圈中強人，有時亦有找蘇麗珊齊跑山。他又開心表示最近練跑時遇上周潤發，雖然已是第三次，他說：「嗰次我喺的士上，中途見到佢落唔到車，希望下次可以影到相，因為佢係可遇不可求。」

同場出席歌手有林智樂、余宗遙、吳林峰、尹光、DJ少爺占、Donald及阿檸。頒獎禮共頒12個獎項，分別為林家謙的《喃嘸師感官漫遊》獲「最佳編曲」；馮允謙、邱彥筒合唱歌《All That I Want》獲「 最佳合唱演繹」； Ｍoon Tang主唱的《趁你旅行時搬走》得「最佳女歌手演繹；尹光憑《Dear Myself (feat. Wan K.) 》獲「最佳男歌手演繹」及「CASH最佳歌曲大獎」。