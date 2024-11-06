《放學ICU》節目監製曾廣平離世　「Gordon哥哥」蕭徽勇懷伯樂

無綫兒童節目陪伴不少香港人成長，除了主持人令觀眾相當有親切感，幕後推手亦是功不可沒。「Gordon哥哥」蕭徽勇昨日（5日）在社交網宣布噩耗，其伯樂《放學ICU》節目監製曾廣平最近不幸離世。

Gordon哥哥蕭徽勇在社交網貼出與一班主持在《兒歌金曲頒獎典禮2008》，憑《一於繼續笑》贏得的獎座，以及曾廣平的照片，憶述對方一手帶入兒童組的恩情：「還記得，第一次見面係2000年，《至Net小人類》嘅年代，當時你冇揀我入兒童組。直至2005，葱葱闖地球羅兹威博士一角令你重新召喚我加入《放學ICU》，直至該節目十年後嘅最後一集。多謝你對我嘅信任，多謝你嘅教導及指引。『恭喜勝出嘅小朋友之餘同時亦要鼓勵輸咗嘅小朋友呀！』 呢句說話我記到今時今日。」

蕭徽勇又透露對方在2014年離職前仍然努力維護一班主持：「你拒絕藝員科cut我show。『藝員科問我可唔可以cut蕭徽勇show，我話佢做得好好又冇犯錯，點解要cut佢show呀？你又拍劇又配音又做主持，爆show爆得太勁呢！』多謝你送畀我嘅兒歌金曲獎座。人生無常！一個性格平和，不慍不火，樂天派，熱愛運動 ，健康生活嘅人竟然可以話走就走。永遠懷念你，Francis曾廣平，我們的曾監製，RIP，一路走好！」